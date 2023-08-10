Як викрали топ-окупанта Томова: BILD пише про 'зухвалу' вилазку ЗСУ на Дніпрі

В ході спецоперації загинули або потрапили в полон 25 російських військовослужбовців, в тому числі майор Томов.

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ССО блискавично штурмували позиції ворога / Колаж Главред. Фото: ССО України, Telegram окупантів

За зникненням російський командира майора Томова в Херсонській області, про що напередодні нили кремлівські "воєнкори", нібито стоїть Україна.

Експерт BILD Юліан Рьопке стверджує, що вранці 8 серпня ЗСУ провели "зухвалу вражаючу акцію" на лівому березі Херсонської області, ціллю якої було викрадення майора Томова, котрий відповідає за прикордонну ділянку - щоб дізнатися більше про стратегію оборони російських сил в окупованій частині області.

Українські військові нібито переправилися на невеликих човнах через Дніпро і річку Конка. Під прикриттям здійсненого масованого ракетного удару підрозділи ССО блискавично штурмували позиції ворога, а потім імітували "сигнал про допомогу" до інших російських солдатів, використавши чи то телефон, чи то рацію "двохсотого" противника.

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Томов у супроводі ще приблизно десяти військових поїхав на передову, де на нього чекала "українська пастка". На місці він зі своїми бійцями і БТРом потрапили в засідку - солдатів, які супроводжували майора, вбили або поранили, а самого топ-окупанта взяли в полон, стверджує Рьопке.

За інформацією BILD, український спецпідрозділ також втратив в ході ризикованої операції кількох бійців.

Російські пропагандисти говорять те ж

Російський "воєнкор" "Тринадцятий" підтвердив у себе в соцмережах, що "група Томова потрапила в засідку, а ті, хто вижив, перебувають у полоні". За словами "воєнкора", всього в ході операції загинули або потрапили в полон 25 російських військовослужбовців, а вся розвідгрупа на чолі з майором Томовим "зникла".

Чи коментує Україна

Офіційних коментарів з підтвердженням здійсненої операції від українських військових поки не надходило.

Разом з тим, представник ГУР Андрій Юсов в інтерв'ю ТСН розповів про полювання на офіцерів російської армії.

"А те, що спецпідрозділи ГУР МО працюють ефективно і не тільки на лінії фронту, але і по лінії фронту - це так, і це власне не новина. І головне, що це добре знають і розуміють росіяни, і знають, що відплата неминуча і може знайти їх, де б вони не знаходилися", - висловився Юсов.

Видання The Times, своєю чергою, писало з посиланням на українських військових, що тепер бійці ЗСУ виконують, в тому числі, завдання з ліквідації високопоставлених російських офіцерів. Йшлося про удари по будівлях, куди приїжджають такі топ-окупанти.

Війна в Україні

ЗСУ продовжують наступати на сході та на Запоріжжі, а також ефективно відбивають атакуючого ворога.

За словами представника військ "Таврія" Сергія Кузьміна, просування, зокрема, спостерігається на Мелітопольському напрямку. За минулі 24 години ворог втратив близько 300 військових. Більшість з них поранено. Знищено 4 танки, 6 бойових машин та кілька одиниць автомобільної техніки окупантів.

Водночас на Куп'янському напрямку підрозділи спецпризначення НГУ "Омега" спільно з підрозділами ЗСУ утримали панівні висоти навколо поселень Вільшана та Новоселівське, чим забезпечили виконання завдань підрозділами Сил оборони.

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 252 тисяч окупантів, з них 580 за минулу добу.

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