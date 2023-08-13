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Полонений комбат РФ принизив Путіна і розкрив колосальні втрати окупантів в Україні

Олексій Тесля
13 серпня 2023, 22:40 оновлено 13 серпня, 22:43
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Втрати в батальйоні Юрія Томова досягають 30% від числа особового складу всього за кілька тижнів боїв в Україні.
Том
З'явилося відео допиту Юрія Томова / Колаж: Главред, Фото: скріншот

Опубліковано відео допиту комбата розвідників окупантів РФ майора Юрія Томова, який потрапив у полон ЗСУ в Херсонської області.

За його словами, командиром батальйону він став після того, що попереднього комбата зняли з посади в результаті розборок з вищим командуванням окупантів. Відео допиту опублікував Telegram-канал Николаевский Ванек.

Він розповів, що при номінальній чисельності ввіреного йому підрозділу в 619 осіб, фактично в лавах батальйону було не більше 550 військових РФ.

відео дня

При цьому він також розповів про високі втрати в його батальйоні в результаті бойових дій. За словами полоненого комбата, втрати в його батальйоні досягають 30% від числа особового складу всього за кілька тижнів боїв в Україні.

За словами російського офіцера, підготовкою мобілізованих військових РФ ніхто не займається, а настрої в окупаційній армії РФ вкрай незадовільні.

Додамо, що в полоні до Томова прийшло "прозріння" і на допиті він заявив про те, що політика диктатора Володимира Путіна сприймається у ЗС РФ критично, а серед російських солдатів в Україні багато відмовників, які не хочуть брати участь у бойових діях.

Раніше повідомлялося, що комбат РФ Томов розколовся в полоні: здає позиції окупантів на Херсонщині. У мережі опублікували відео, на якому зафіксовано комбат розвідників окупантів РФ майор Юрій Томов, який потрапив у полон ЗСУ в Херсонській області.

Раніше повідомлялося, про зникнення російського командира майора Юрія Томова в Херсонській області. Експерт BILD Юліан Рьопке стверджує, що вранці 8 серпня ЗСУ провели "зухвалу вражаючу акцію" на Лівому березі Херсонської області, метою якої було викрадення майора Томова, який відповідає за прикордонну ділянку - щоб дізнатися більше про стратегію оборони російських сил в окупованій частині області.

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військовополонені Херсонська область війна Росії та України
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