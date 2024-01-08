РФ вдарила по Україні 59-ма ракетами і дронами: збити вдалося половину

Росіяни вночі та вранці здійснили масований ракетний удар по Україні. Вони використали понад півсотні ракет і 8 дронів. Вдалося збити половину повітряних цілей.

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РФ вдарила по Україні 59-ма ракетами і дронами/ колаж: Главред, фото: Дніпропетровська ОВА, секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв

Країна-агресорка Росія вночі та вранці у понеділок, 8 січня, масовано атакувала Україну ракетами і безпілотниками.

Російські загарбники загалом застосували 59 засобів повітряного нападу. Про це розповіли у Повітряних силах Збройних сил України.

Окупанти випустили по Україні:

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8 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" з району Приморсько-Ахтарськ (РФ);

7 зенітних керованих ракет С-300/С-400 з Бєлгородської області Росії;

4 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" з чотирьох літаків МіГ-31К (район пуску – Рязань, Тамбов);

24 крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків – Енгельс, РФ);

8 крилатих ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з Бєлгородської обл Росії;

6 балістичних ракет "Іскандер-М" із районів Джанкой, Чауда (Крим);

2 керовані авіаційні ракети Х-31П з літаків тактичної авіації (район пусків – Бєлгородська область).

Загарбники атакували об’єкти критичної інфраструктури, промислові цивільні та військові об’єкти.

"Цього разу ворог атакував різні регіони України. Зокрема, ракети, що летять по балістичній траєкторії, було спрямовано по Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Хмельницькій областях", – йдеться у повідомленні.

Скільки ракет і дронів вдалося збити

Українська протиповітряна оборона збила 8 ворожих дронів "Шахед" і 18 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

"Варто додати, що не всі ворожі ракети, які не вдалось збити, досягли своїх цілей", – зазначили у Повітряних силах.

Удар ракетами і дронами по Україні 8 січня

Нагадаємо, вночі та вранці 8 січня РФ запустила крилаті ракети та дрони по Україні. У Дніпрі, Харкові, Запоріжжі, Хмельницькому, Кривому Розі були вибухи. РФ підняла в небо 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та чотири літаки МіГ-31К.

Повідомлялося, що Кривий Ріг був під масованим ракетним ударом. Там були вибухи. Під ворожий удар потрапив торговий центр і понад два десятки приватних будинків. 58-річний чоловік отримав осколкові поранення, він перебуває у задовільному стані.Також "приліт" був у Лозуватській громаді Криворізького району. Там загинула 62-річна жінка. Зруйнована приватна оселя.

Нагадаємо, у Запоріжжі прогриміли вибухи під час тривоги. Були влучання ракет у житлові райони – на відкриті території та поруч із будинками. Відомо про двох постраждалих – чоловіка та жінку.

Також через ворожий обстріл Хмельницького велика пожежа та двоє загиблих. Окупанти завдали ударів по об'єктах інфраструктури області. В області внаслідок ракетного удару загинули двоє людей.

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