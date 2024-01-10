РФ вдарила ракетами по дитячому табору в Харкові: було два 'прильоти'

В результаті російських ударів зафіксовані пошкодження території та приміщень дитячого оздоровчого центру в Харкові.

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Ракетний удар по Харкову РФ завдала ввечері 9 січня / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, t.me/synegubov ​

Пізно ввечері 9 січня російські окупанти завдали ракетного удару по Харкову. Зокрема, РФ вдарила по дитячому оздоровчому табору на околиці міста.

"Два прильоти. Пошкоджено кілька будівель, але, на щастя, без постраждалих. Тому що табір порожній. Зазначаю, що це абсолютно цивільний об'єкт. Тому наш ворог в черговий раз підтвердив, що він - у чистому вигляді терорист", - повідомив вранці 10 січня мер Харкова Ігор Терехов.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов також підтвердив, що в результаті російських ударів зафіксовані пошкодження території та приміщень дитячого оздоровчого центру в Харкові.

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За його словами, інформація про постраждалих не надходила. На щастя, в приміщеннях не знаходилися люди.

"Близько 23:00 російські окупанти вдарили по Харкову із території Бєлгорода двома ракетами С-300. Пошкоджено дитячий лікувальний оздоровчий центр. Зруйновані медичний корпус, будівля їдальні, пошкоджена територія закладу. На щастя, без постраждалих", - додав Синєгубов.

Ракетні удари РФ по Україні

Як повідомляв Главред, вночі та вранці 8 січня країна-агресор масовано атакувала Україну ракетами і безпілотниками. Російські загарбники в цілому застосували 59 засобів повітряного нападу.

У Дніпрі, Харкові, Запоріжжі, Хмельницькому, Кривому Розі лунали вибухи. РФ підняла в небо 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС і чотири літаки МіГ-31К.

Росія змінила пріоритети й тепер під час ракетних ударів по Україні орієнтується не на енергетичні об'єкти, а на військово-промисловий комплекс і виробничу базу. Про це розповів військовий експерт Олег Жданов.

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