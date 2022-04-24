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"Врятувала шапочка з фольги": одеситка розповіла, як дивом вціліла під час ракетного удару окупантів

24 квітня 2022, 13:43

Дівчина каже, що удар російськими ракетами наздогнав її, коли вона прийшла в салон краси, щоб пройти через досить тривалу процедуру фарбування волосся.

Одеситка
Одеситка розповіла, як дивом вціліла під час ракетного удару окупантів / скріншот з відео

В Одесі городянці, яка здійснювала косметичні процедури в одному з салонів краси, врятувала життя шапочка з фольги. Про це сама постраждала розповіла на відео.

"Сьогодні ми з дівчатками вирішили навести красу. І саме в нашу перукарню прилетіла ракета. Спасибі тобі, русский мир. Мене взагалі врятував збіг обставин. Ми тільки закінчили фарбування. Я була в цій смішний шапочці з фольги, сіла в крісло-кокон. І коли я чую цей свист, який наближається, я просто в цей кокон вжалася. Як би це смішно не звучало, А ця шапочка з фольги смішна, вона мене врятувала. Я коли знімала цю фольгу, ми стільки осколків витрусили", - каже дівчина.

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Ракетний удар по Одесі

Окупанти 23 квітня завдали ракетний удар по Одесі. Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що ППО збила кілька ворожих ракет, що також підтверджують і місцеві. Мінімум одна з ракет впала і вибухнула. Один з місцевих згорів у своїй машині у дворі одного з будинків.

Оперативне командування "Південь" заявило про ймовірність повторного ракетного удару.

Угруповання ППО Повітряного командування "Південь" з 14:00 до 15:00 вела бойові дії зі знищення крилатих ракет ворога.

Ракети були запущені літаками стратегічної авіації ТУ-95. Бувши знищено два ворожих снаряди і два безпілотники, які імовірно здійснювали корекцію польоту. Відзначається, що дві ракети вразили військовий об'єкт і 2 в житлові будинки.

Глава офісу президента Андрій Єрмак повідомив про 5 загиблих і 18 поранених, серед загиблих тримісячна дитина.

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Автор: Єгор Бунін
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