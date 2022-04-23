Чи може статися новий Маріуполь в Одесі: відповідь Зеленського

Володимир Зеленський висловився про ситуацію в Одесі / УНІАН

В Одесі можуть статися такі самі ж обстріли, як і в Маріуполі, адже окупанти не зупиняться на досягнутому, повідомив глава держави Володимир Зеленський під час сьогоднішньої прес-конференції.

За його словами, окупанти мають тисячі танків і техніки. До того ж російські війська мають плани коридору в Молдову.

"Чи може статися новий Маріуполь в Одесі - Так може, вони мають тисячі танків і техніки, у них є плани коридору до Молдови. Я не вірю, що вони зупиняться", - сказав Зеленський.

Ситуація в Маріуполі

Маріуполь знаходиться в блокаді з боку військ РФ з 3 березня 2022 року. Місто піддається жорстоким нападам з боку російських окупантів. Маріуполь переживає постійні артилерійські обстріли та авіанальоти.

Місцеві жителі змушені жити в підвалах. У Маріуполі гуманітарна катастрофа. Все більше людей гинуть від голоду. Окупаційні війська не пускають в місті гуманітарну допомогу, обстрілюють мирних жителів, і кидають бомби на цивільні будівлі, де ховаються діти.

Президент Володимир Зеленський 19 квітня заявив, що ситуація в Маріуполі залишається важкою. Мирні жителі і захисники міста знаходяться під смертельною загрозою. Загарбники намагаються призвати місцевих жителів в російські окупаційні війська.

Захисники Маріуполя змогли провести успішну операцію в оточеному російськими військами місті. Їм з боєм вдалося прорватися в порт, забезпечити вогневе прикриття, і на транспорті вивезти близько 500 бійців Держприкордонслужби та Нацполіції. Їх евакуювали на завод Азовсталь. Спецоперацію провали бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти, інші підрозділи ЗСУ та Нацгвардії.

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