Зігрівав своїм тілом: 10-річний хлопчик врятував батька на Дніпропетровщині

Хлопчик врятував батька, якому стало погано / dp.npu.gov.ua

У Дніпропетровській області поблизу Павлограда у лісі заблукали батько з 10-річним сином. Чоловікові стало погано і він втратив свідомість.

Як повідомили у пресслужбі Нацполіції в Дніпропетровській області, інцидент стався 28 грудня о 22:30. До правоохоронців надійшло повідомлення від схвильованої жінки про те, що її чоловік і 10-річний син близько 13 години пішли в ліс і не повернулися.

читайте такожУ Польщі на вулиці поліцейські врятували від смерті 41-річну українкуЗа словами жінки, близько 18 години їй подзвонив син і повідомив, що батькові стало погано, і вони загубилися в лісі. Дитина також розповіла, що неподалік бачив підвісний місток. На пошуки зниклого батька і сина вирушили правоохоронці Павлограда.

"Близько 1 години ночі, правоохоронці та кінолог з собакою прочісуючи ліс, на відстані 4 км від дороги побачили зниклих. Щоб врятувати батька, маленький Артем, ліг на нього і намагався зігріти теплом власного тіла. Поліцейські відразу викликали швидку і надали чоловікові першу медичну допомогу", — розповіли в прес-службі поліції.

Батька разом з дитиною госпіталізували до лікарні.

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Раніше повідомлялося, що в індійському місті Мумбаї завдяки котам вдалося врятувати немовля. Новонароджену дівчинку, якій було всього 5 днів, батьки залишили вмирати в брудній ямі.

У поліції Мумбаї зазначили, що якби не вуличні коти, дівчинка могла б не вижити.

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