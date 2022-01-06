Школярка з Херсонщини, яку визнали генієм у США, хоче врятувати Дніпро

Школярку з Херсонщини визнали генієм у США / скріншот з відео

Школярка з Нової Каховки Вікторія Панченко знає, як врятувати Дніпро і завоювала "бронзу" на конкурсі геніїв в Америці. Тепер про її проект знають і в Україні.

Дівчинка отримала одну з нагород щорічної премії ТСН "Ті, що вражають". Вона розповіла журналістам про свої плани на майбутнє.

Її проектом з очищення річки Дніпро зацікавилися вчені. Дівчину запрошують на конференції. А в одному з київських університетів навіть допомагають розробити патент на винахід, бо це перспективно.

За проект очищення річок дівчина отримала бронзову медаль Всесвітньої олімпіади геніїв і стипендію в 15 тисяч доларів. Але скористатися нею не змогла, бо за річне навчання потрібно було доплатити ще 55 тисяч доларів. Дівчина про це не шкодує.

"Цією стипендією Я не скористаюся, тому що зараз є багато пропозицій в Україні. Я зрозуміла, що Україна — це країна можливостей. І не потрібно виїжджати в Америку або в яке-небудь інше місце, щоб втілити свої плани і мрії", - впевнена юна винахідниця.

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Над ідеєю, науковим описом і створенням експериментальної моделі працювала вся сім'я Панченко. У науковій роботі Вікторія довела - річкову воду можна очищати за допомогою конструкцій з очерету.

читайте такожХерсонський двірник, який прославився на весь світ після чемпіонату з джиу-джитсу, повернувся додому"Брали очерет, викопували його, обов'язково з коренем, прив'язували рослину до каменів і ставили у воду таким чином, щоб корінь не торкався дна. 10 квадратних метрів цього біоплато за день очищає 1 кубометр забрудненої води", - пояснює дівчинка.

Вже цієї весни конструкції з її винаходом розмістять на київських озерах. Гроші в розробку вкладуть місцеві підприємці.

Крім втілення проекту в реальність у Вікторії є ще одна мета-добре закінчити школу і вступити до університету. Професія, яку вона вибрала, буде пов'язана з екологією і здоров'ям.

Нагадаємо, ученицю 10-го класу Новокаховської школи №1 Вікторію Панченко офіційно визнали генієм у Сполучених Штатах Америки за проект очищення річок природним способом без механічного втручання. Вона отримала грант на 15 тисяч доларів і право пройти навчання в Державному університеті Нью-Йорка.

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