Несло на зустрічну смугу: у Мелітополі 17-річний хлопець врятував водія маршрутки і запобіг ДТП

Олександр Оганьян врятував водія маршрутки / МВ

У Мелітополі Запорізької області водієві маршрутки стало зле під час руху транспорту. Ще мить - і її б винесло на зустрічну смугу. Уникнути ДТП вдалося завдяки 17-річному пасажиру.

Як повідомляє місцеве видання МВ, інцидент стався в четвер, 4 листопада. Одному з водіїв маршрутки стало погано, і він втратив керування над автомобілем. Машина стала з'їжджати на зустрічну смугу на жвавому проспекті.

Врятувати пасажирів спробував 17-річний місцевий житель Олександр Оганьян.

"Я з кінця салону добіг до водійського сидіння, вирулив на нашу смугу руху і зупинив маршрутку", - розповів він.

Далі хлопець викликав поліцію і швидку допомогу і до приїзду спецслужб разом з ще кількома пасажирами надавав водієві допомогу.

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"Водія трясло, ми притримували йому щелепу і голову, щоб уникнути травм та асфіксії", - сказав він.

Журналісти також вирішили дізнатися, чи вміє хлопець водити авто і звідки він знає про правила порятунку людей. Як виявилося, Оганьян якраз вчиться водінню, а тренінги з надання допомоги проходив на базі Мелітопольської організації Пласту, членом якої він є вже другий рік.

Раніше йшлося про те, що моторошна автомобільна аварія сталася орієнтовно о другій годині ночі суботи, 6 листопада, на трасі М-14 поблизу села Шевченкове під Миколаєвом – там зіткнулися два легковики Chevrolet Lacetti і ВАЗ-2101. Унаслідок дуже сильного удару в ДТП загинули три людини, ще чотирьох травмованих госпіталізували в лікарню.

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