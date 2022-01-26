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Спаду цін на продукти поки чекати не варто - причина

26 січня 2022, 16:20

Експерт відповів, чому в Україні зростають ціни на продукти.

супермаркет, Продукти, магазин
Продукти подорожчають ще більше / УНІАН

Держрегулювання цін серйозно шкодить українській економіці, і не може зупинити зростання вартості продуктів харчування.

Як пише УНІАН з посиланням на економічного експерта Сергія Салівона, рішення уряду не призведе до очікуваного результату.

Салівон стверджує, що в Україні немає закону про торговельні мережі або торгівлю, який би регулював відносини постачальника продуктів і безпосереднього продавця. Тому рішення уряду буде дотримуватися тільки формально.

"Торгові мережі легко викручують руки виробникам за допомогою різних механізмів, типу відстрочки платежу в 90-120 днів, бонусами, розташуванням на полицях. Вони просто будуть закладати ще більші реверсні платежі, змушуючи тим самим самих постачальників підвищувати оптову ціну. Вони будуть нібито цих 10 відсотків дотримуватися. Але сама оптова ціна буде рости, відповідно, буде рости ціна в роздробі", - сказав експерт.

Також він прокоментував рішення уряду до кінця квітня обмежити ціну на газ для виробників борошна, хліба, молока, курятини та соняшникової олії.

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читайте такожВ Україні зміняться ціни на каву: скільки коштуватиме напій, що бадьорить"Що сталося на початку року? Просто ніхто не став поставляти. Вона (ціна) то не може перевищувати, але ніхто не зобов'язаний поставляти за цією ціною. Умовні хлібзаводи і молокозаводи розраховували на урядову постанову, але їм довелося відбирати газ за так званими небалансами. Вони отримали в перших числах січня по 50 з гаком тисяч за тисячу кубометрів", - зазначив експерт.

Нагадаємо, в Україні стрімко зросла в ціні цибуля. Експерти позитивних прогнозів не дають і стверджують, що ціна буде рости до тих пір, поки він не стане сезонним.

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