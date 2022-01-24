УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

В Україні накрутять ціни на інтернет: тарифи різко підскочать

24 січня 2022, 17:42

Провайдери очікують в Україні підйом цін на інтернет.

Інтернет
В Україні дорожчають послуги Інтернет-провайдерів / УНІАН

В Україні ціни на Інтернет-послуги пішли в зростання. За словами представників інтернет-провайдерів, тарифи зростатимуть і далі.

Однією з головних причин є наявність імпортного мита, яке відіб'ється і на вартості самих послуг для вже існуючих абонентів, пише Ubr.ua.

На думку директора інтернет-провайдера NetAssist Максима Тульєва, якщо ситуація не зміниться, то дуже скоро вартість Інтернету злетить в ціні на 20%.

Він пояснив, що у інтернет-провайдерів дуже конкурентний ринок, маржа там дуже маленька.

"Тому єдине, що ми зможемо зробити – це перекласти 23,5% (розмір мита, - ред.) на плечі користувачів. Ми очікуємо підйом цін на Інтернет, на підключення та абонплату десь на 20%. А ви самі знаєте, кому сказати спасибі", - зазначає Тульєв.

Реклама

У той же час, як кажуть експерти, шанси того, що імпортні мита скасують – є. Але найбільш вірогідним сценарієм може стати виведення з-під номенклатури імпорту, по відношенню до якого застосовуються спеціальні митні правила. Тобто це стосуватиметься товарів, які не виробляються в Україні. Адже головна мета лобістів-зовсім не інтернет-кабелі, а величезний ринок силового кабелю, за який боротьба ще точно триватиме.

читайте такожЦіни на інтернет злетять: українці дізналися причини і нову вартість

Раніше повідомлялося про те, що в 2022 році тарифи на Інтернет можуть істотно зрости. Серед причин-вартість палива, електрики та інших ресурсів, заявив член парламентського комітету з питань цифрової трансформації Олександр Федієнко.

Читайте ще:

viber
тариф провайдер інтернет-користувачі підвищення тарифів нові тарифи
Зараз ви переглядаєте новину «В Україні накрутять ціни на інтернет: тарифи різко підскочать». Інші економічні новини читайте в розділі «Гроші». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Магнітом притягують бідність: які звички не дають розбагатіти і відлякують удачуМагнітом притягують бідність: які звички не дають розбагатіти і відлякують удачу Місячний календар на лютий 2022: найкращі і небезпечні дні місяцяМісячний календар на лютий 2022: найкращі і небезпечні дні місяця Як почистити пральну машинку від бруду, цвілі і запаху - прості і дієві порадиЯк почистити пральну машинку від бруду, цвілі і запаху - прості і дієві поради Смачні картопляні млинці на Масляну 2022: готувати дуже швидкоСмачні картопляні млинці на Масляну 2022: готувати дуже швидко Українців попередили про різке подорожчання картопліУкраїнців попередили про різке подорожчання картоплі
18:08

Вторгнення в Україну стане новою Чечнею для Росії - Джонсон

18:07

Здійснення бажань, грошова удача і дивовижні можливості: кому зі знаків пощастить вже в лютомуВідео

17:57

У ПСГ Європи залишилося близько 30% запасів газу: Газпром заявив про історичний дефіцит палива в ЄС

17:56

На українських дорогах з'являться поліцейські" фантоми": названо терміни

17:55

Загроза агресії: Данілов пояснив плани та наміри РФВідео

Реклама
17:54

Показала зад всьому світу: 155-кілограмова модель Тесс Холлідей повністю оголилася на знак протесту

17:43

Діти масово потрапляють до лікарні: в Україні продають небезпечні іграшкиВідео

17:42

В Україні накрутять ціни на інтернет: тарифи різко підскочатьВідео

17:26

"Велике будівництво": Укравтодор оголосив тендер на реконструкцію об’їзної Житомира по трасі М-06

17:00

Прикмети на 26 січня: що не можна робити в Єрмілов день і як не потрапити в бідуВідео

16:59

Останки дитини втопили в озері: у Кривому Розі прийомні батьки вбили 6-річну доньку і спалили тілоВідео

16:57

Загроза захоплення Харкова: в СБУ розкрили ймовірні сценарії агресії РФВідео

16:44

Стало відомо, скільки українців вірить у вторгнення РосіїВідео

16:34

Білорусь стягне війська до кордонів України: Лукашенко оголосив про спільні з Росією планиВідео

16:21

Купівля ліків за "тисячу Зеленського": у Кабміні анонсували розширення програмиВідео

16:15

Залучите щастя в будинок: що обов'язково потрібно приготувати на Тетянин деньВідео

16:13

Майкл Щур. Залізобетонний аргумент, чому вторгнення Росії не будеВідеоблоги

16:05

Модель Анна Неплях у сексуальній мереживній білизні загіпнотизувала фанатів ідеальними вигинами

15:59

Лікувальні ванночки для ніг: перевірені способи, які знімуть втому

15:51

"Поки комерційні літаки знаходяться в експлуатації": Японія просить своїх громадян покинути УкраїнуВідео

Реклама
15:48

Укрпошта вводить нові тарифи та змінює умови доставки: що відомоВідео

15:38

В Україні стартує кампанія з вакцинації від поліомієліту: кого і коли будуть щеплюватиВідео

15:26

Зеленський на тлі військової загрози Росії проти України скликає РНБО

15:15

Росія намагалася взяти Європу "на понт": чому посольства вивозять сім'ї дипломатів з УкраїниПогляд

15:05

Євробачення-2022 - названо вісім фіналістів нацвідбору від УкраїниВідео

14:57

Порожні полиці і зліт цін: українцям розкрили сценарій подорожчання продуктівВідео

14:48

У Польщі за загадкових обставин помер 28-річний українець: вдома залишилися дружина і двоє дітей

14:33

Аграрні розписки як інструмент залучення коштів можуть зникнути з агроринку України

14:25

Людмила Янукович померла: у експрезидента-втікача відповіли на фейкВідео

14:22

Газ і нафта – під ударом, а питання SWIFT блокує ФРН: ЗМІ дізналися плани ЄС щодо санкцій проти РФВідео

14:10

Мокра і соковита Maruv оголила свій "горіх" в басейні на камеру

14:03

Любовний гороскоп на тиждень 24-30 січня: Овнам - фатальна любов, Левам - скасування весілляВідео

14:02

Дія у роботі: повернення товару в Епіцентрі та Новій Лінії стає простішим новости компании

13:54

Євросоюз виділив Україні допомогу на €1,2 млрд через загрозу вторгнення РФВідео

13:43

Гороскоп на картах Таро на лютий 2022 для водних знаків Зодіаку - Скорпіонів, Риб, РаківВідео

13:35

День Тетяни: привітання, картинки і душевні листівки в день ангела Тетяни

13:18

Кішка врятувала від голодної смерті крихітних більчат: як відреагував господарВідео

13:14

Загроза вторгнення РФ: НАТО перекидає кораблі та винищувачі на СхідВідео

13:09

Загроза захоплення РФ Харкова, Одеси, Дніпра та дата 20 лютого: у ЗСУ попередили про сценарійВідео

13:00

Гороскоп на завтра, 25 січня 2022: Скорпіонам - обман, Козерогам - випробування, Рибам - удачаВідео

Реклама
12:58

Дичина під Києвом: п'яні молодики пограбували та зґвалтували жінку - один з них з ВІЛ

12:52

Крістіна Агілера розохотила фанатів сяючою наготою пишного тілаВідео

12:27

Наймодніші жіночі стрижки для круглого обличчя 2022, які чудово роблять стрункішоюФото

12:17

Гороскоп Таро на тиждень 24-30 січня: Тільцям - труднощі, Дівам - привабливі можливості, Рибам - випробуванняВідео

12:09

Австрія та Франція розглядають можливість евакуації своїх дипломатів з УкраїниВідео

12:09

П'яний житель Запоріжжя жарти заради жбурнув гранату на балкон житлового будинку

12:07

Тетянин день 2022: дата, традиції і заборони свята

11:57

Заморозить і завалить снігом: українцям розповіли, де і коли вдарить -21°Відео

11:42

Злату Огневич три роки переслідує чоловік - співачці погрожують розправоюВідео

11:36

Як звузити пори на обличчі: 5 продуктів-помічників, які є на кожній кухні

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти