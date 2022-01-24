В Україні накрутять ціни на інтернет: тарифи різко підскочать

Провайдери очікують в Україні підйом цін на інтернет.
В Україні ціни на Інтернет-послуги пішли в зростання. За словами представників інтернет-провайдерів, тарифи зростатимуть і далі.
Однією з головних причин є наявність імпортного мита, яке відіб'ється і на вартості самих послуг для вже існуючих абонентів, пише Ubr.ua.
На думку директора інтернет-провайдера NetAssist Максима Тульєва, якщо ситуація не зміниться, то дуже скоро вартість Інтернету злетить в ціні на 20%.
Він пояснив, що у інтернет-провайдерів дуже конкурентний ринок, маржа там дуже маленька.
"Тому єдине, що ми зможемо зробити – це перекласти 23,5% (розмір мита, - ред.) на плечі користувачів. Ми очікуємо підйом цін на Інтернет, на підключення та абонплату десь на 20%. А ви самі знаєте, кому сказати спасибі", - зазначає Тульєв.
У той же час, як кажуть експерти, шанси того, що імпортні мита скасують – є. Але найбільш вірогідним сценарієм може стати виведення з-під номенклатури імпорту, по відношенню до якого застосовуються спеціальні митні правила. Тобто це стосуватиметься товарів, які не виробляються в Україні. Адже головна мета лобістів-зовсім не інтернет-кабелі, а величезний ринок силового кабелю, за який боротьба ще точно триватиме.
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Раніше повідомлялося про те, що в 2022 році тарифи на Інтернет можуть істотно зрости. Серед причин-вартість палива, електрики та інших ресурсів, заявив член парламентського комітету з питань цифрової трансформації Олександр Федієнко.
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