Порожні полиці і зліт цін: українцям розкрили сценарій подорожчання продуктів

/ УНІАН

Обмеження вартості соціально значущих продуктів харчування націнкою в 10% від оптової ціни створює ризик їх зникнення з магазинних полиць.

На думку співрозмовників Ubr.ua з числа рітейлерів, соціальні продукти дійсно можуть пропасти з українських магазинів-але в першу чергу це торкнеться дрібного роздробу і регіональних операторів.

У матеріалі підкреслюється, що обмеження маржинальності торговців може або незначно, або зовсім не вплинути на вартість частини зазначених у переліку продуктів.

Через те, що вартість курячої тушки або батона не зможе піднятися вище граничної позначки, то ціна курячого філе і кексів злетить до небес, навів приклад один з експертів.

В одній з мереж гіпермаркетів на умовах анонімності розкритикували зміну і заявили, що їм буде невигідно продавати продукцію з націнкою в 10%.

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Журналісти пишуть, що невизначеність формулювань постанови і відсутність ясності бізнесу в тому, як його застосовувати, може змусити частину рітейлу тимчасово припинити продажі соціальних продуктів.

При цьому особливо швидко пропасти з їх полиць можуть швидкопсувні товари, на зразок молочної продукції.

Крім того, експерти не виключили, що мережі можуть прийняти рішення зняти з реалізації продукти, що стали невигідними для продажу.

Виробники висловили побоювання, що в разі обмеження роздрібної націнки мережі почнуть компенсувати свої втрати за рахунок збільшення вартості маркетингових послуг – це, в свою чергу, призведе до збільшення оптових цін соціальних товарів.

У свою чергу експерти попередили, що здешевлення газу для компаній спільно з включенням всіх перерахованих в постанові додаткових витрат рітейлу в 10% націнку дійсно може знизити вартість соцпродуктів, проте мережі можуть компенсувати свої втрати за рахунок інших товарів.

Нагадаємо, в Україні лідером подорожчання залишається соняшникова олія. З 42 грн за літр на кінець минулого року в травні нинішнього середня ціна продукту підскочила до рекордних 62,57 грн/літр.

Це відбувається на тлі надмірної пропозиції продукту в країні: обсяги виробництва олії в Україні в 15 разів перевищують обсяг споживання.

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