Замість в'язниці в IT: у Мінцифри запропонували незвичайне покарання творцеві фейкової "Діі"

21 річного шахрая вже спіймали / Мінцифри

Розробника фейкового додатка "Дія", якого 27 жовтня затримала поліція, запропонували відправити на виправні роботи.

З такою пропозицією виступив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

"Пам'ятаєте шахрая, який створив фейкову копію додатка з документами в дизайн-стилі "Дії"? Кіберполу знадобилося менше дня, щоб його знайти. (...) Пропоную хлопця направити на виправні роботи в IT, без персональних даних та інших сенсативних речей. Вчора читав, що двом хлопцям, які крали магнітоли, Одеський суддя призначив читати книги Марка Твена і Джека Лондона", – написав міністр.

Фейковий додаток "Дія"

Про підробку програми стало відомо 25 жовтня. Копія додатка призначалася для покупки неповнолітніми особами алкоголю і сигарет в магазинах. Кіберполіція шукала 21-річного зловмисника кілька днів і виявила, коли той брав кошти за використання додатка на звичайну фізичну карту банку. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 6 років.

читайте також"З'являються автоматично": у Мінцифрі роз'яснили важливі нюанси щодо штрафів у додатку "Дія"Нагадаємо, раніше, навесні нинішнього року, повідомлялося про те, що у вихідні дні українці зможуть в порядку живої черги отримати вакцину проти коронавірусу COVID-19. Але це стосується лише тих, яким вдалося записатися на щеплення через портал або додаток дія.