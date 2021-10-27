Поліція спіймала хлопця, який зробив і продавав фальшиву "Дію"

21-річний житель Запорізької області повністю самостійно продавав фальшивий додаток "Дія" через соціальні мережі за суму близько 100 гривень.
Українські правоохоронці встановили розробника фальшивого додатка для системи Android, яке копіює офіційне програмне забезпечення цифрових державних послуг дія. Про це в середу, 27 жовтня, повідомили представники прес-служби Національної поліції.
Додаток, який повністю повторював дизайн діі, містив в собі цілий ряд підроблених цифрових документів - зокрема, "зелений" COVID-сертифікат, який свідчить про нібито проходження повного курсу вакцинації. Крім того, у додатку була функція редагування даних, яка давала неповнолітнім можливість змінювати свій вік і, відповідно, незаконним чином купувати пачки сигарет і алкогольні напої.
Розробником фейкової діі виявився 21-річний житель Запорізької області. Він же самостійно продавав її через соціальні мережі за суму близько 100 гривень. В даний час поліція намагається встановити все коло осіб, які придбали вказаний додаток.
Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 361 (несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем або комп'ютерних мереж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років тюремного ув'язнення.
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Нагадаємо, раніше, навесні нинішнього року, повідомлялося про те, що у вихідні дні українці зможуть в порядку живої черги отримати вакцину проти коронавірусу COVID-19.
Але це стосується лише тих, яким вдалося записатися на щеплення через портал або додаток дія.