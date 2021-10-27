Поліція спіймала хлопця, який зробив і продавав фальшиву "Дію"

Додаток Дія / УНІАН

Українські правоохоронці встановили розробника фальшивого додатка для системи Android, яке копіює офіційне програмне забезпечення цифрових державних послуг дія. Про це в середу, 27 жовтня, повідомили представники прес-служби Національної поліції.

Додаток, який повністю повторював дизайн діі, містив в собі цілий ряд підроблених цифрових документів - зокрема, "зелений" COVID-сертифікат, який свідчить про нібито проходження повного курсу вакцинації. Крім того, у додатку була функція редагування даних, яка давала неповнолітнім можливість змінювати свій вік і, відповідно, незаконним чином купувати пачки сигарет і алкогольні напої.

Розробником фейкової діі виявився 21-річний житель Запорізької області. Він же самостійно продавав її через соціальні мережі за суму близько 100 гривень. В даний час поліція намагається встановити все коло осіб, які придбали вказаний додаток.

Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 361 (несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем або комп'ютерних мереж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років тюремного ув'язнення.

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Нагадаємо, раніше, навесні нинішнього року, повідомлялося про те, що у вихідні дні українці зможуть в порядку живої черги отримати вакцину проти коронавірусу COVID-19.

Але це стосується лише тих, яким вдалося записатися на щеплення через портал або додаток дія.