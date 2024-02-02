Створить умови для наступу ЗСУ: в ISW оцінили стратегію Залужного

Стратегія Залужного спрямована на те, щоб компенсувати нинішні виклики та здобути переваги над армією РФ шляхом технологічних інновацій та адаптації.

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Валерій Залужний представив план військових дій / Колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України, facebook.com/CinCAFU

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний представив загальну стратегію, мета якої - перехопити ініціативу на фронті та зберегти її для сприяння перемогам на полі бою попри чисельну перевагу Росії в живій силі та техніці. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

1 лютого було опубліковано есе генерала Залужного під назвою "Про сучасний план воєнних дій у російсько-українській війні: у боротьбі за ініціативу", у якому головком стверджував, що вимоги до будь-якої війни унікальні та що ці вимоги диктують унікальну стратегію перемоги.

Аналітики зазначають, що стратегія Залужного спрямована на те, щоб компенсувати теперішні виклики для України та здобути переваги над російською армією шляхом широких технологічних інновацій та адаптації.

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Головнокомандувач ЗСУ визначив "вирішальні умови" для проведення успішних операцій, до яких входять:

досягнення абсолютної переваги в повітрі для забезпечення ефективного вогню, логістики та розвідки;

перехоплення ініціативи шляхом позбавлення ворога можливості проводити наступальні або оборонні операції;

збільшення мобільності при обмеженні мобільності російських військ;

забезпечення безпечного доступу до невизначених ключових ліній і важливої місцевості;

позбавлення російських сил будь-яких можливостей відбити втрачені позиції та посилити їхні оперативні зусилля.

Експерти ISW зазначили, що вирішальні умови, виділені Залужним, фактично нададуть українським військам ініціативу на полі бою і створять умови для проведення значущих в оперативному плані оборонних і наступальних операцій.

Залужний також стверджував, що швидкий розвиток нових технологій змінює засоби, за допомогою яких Україна може досягти цих "вирішальних умов", і що українські війська не можуть використовувати звичайні методи для досягнення цих умов з огляду на переважну здатність Росії мобілізувати людей.

Головком ЗСУ вказав, що нові технологічні засоби, як-от дрони, безпілотні системи, системна інтеграція та інші передові технологічні системи, можуть дати змогу ЗСУ максимізувати бойовий потенціал, використовуючи менше ресурсів, і завдати максимальних втрат окупантам.

Генерал зазначив, що обмеження України та геополітичні виклики спонукають її продовжувати розвиток та інституціоналізацію цих нових засобів.

Залужний заявив, що "нестабільна політична ситуація навколо України" призвела до зменшення міжнародної військової підтримки. За його оцінками, Росія, ймовірно, намагатиметься провокувати інші конфлікти, щоб ще більше відвернути Захід від України. Генерал вказав, що партнери України виснажили запаси своїх ракет і артилерії, боєприпасів без засобів для швидкого виробництва цієї зброї.

Водночас неефективні санкції дозволяють оборонно-промисловим базам Росії та її партнерам підтримувати позиційну війну на виснаження, вигідну РФ. При цьому країна-агресор має значну перевагу над Україною в мобілізації людських ресурсів.

Генерал зробив висновок, що невизначений характер війни в Україні ускладнює для союзників визначення конкретних пріоритетів допомоги у сфері безпеки. Він вказав, що "основним варіантом отримання переваги є оволодіння всім арсеналом відносно дешевих, нових і надзвичайно ефективних засобів, що швидко розвиваються".

Можлива відставка Залужного - що відомо

Financial Times із посиланням на чотирьох осіб, знайомих із перебігом обговорень, пише, що Зеленський пропонував генералу Залужному посаду радника з оборони, але той відмовився. Водночас президент нібито "дав зрозуміти", що незалежно від відповіді Залужного той буде відсторонений від своєї нинішньої посади.

CNN з посиланням на свої джерела пише, що указ президента про звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ очікується до кінця тижня.

Видання Bild із посиланням на джерела писало про те, що Зеленський хотів звільнити Залужного, але змінив рішення протягом години. Проти такого рішення глави держави нібито виступили глава розвідки Кирило Буданов і командувач української армії Олександр Сирський.

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