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Дипломат пояснив, навіщо Путін почав війну в Україні

Анна Ярославська
1 лютого 2024, 01:35
Ресурси Росії тануть. Війна в Україні показала її технологічну відсталість, вважає Богдан Яременко.
Богдан Яременко, Володимир Путін
Богдан Яременко поки що не бачить потенціалу для революції в Росії / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Російський диктатор Володимир Путін почав повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року для того, щоб продовжити своє політичне життя. При цьому війна в Україні показала технологічну відсталість РФ. Про це заявив народний депутат України, дипломат Богдан Яременко.

"З точки зору продовження свого політичного життя, Путін досягає результату: він знову буде переобраний без будь-яких проблем. Це досягається шляхом страшного нагнітання ситуації, величезних ресурсних, людських, економічних та інших витрат", - сказав він під час чату на Главреді.

За словами Яременка, ресурси Росії тануть. Війна в Україні показала її технологічну відсталість.

"Попри те, що в РФ є найрізноманітніші технології (росіяни здатні створювати новітні зразки техніки, які можуть спричинити серйозні проблеми на полі бою), але масштабувати виробництво і швидко передати ці технології до війська вони не можуть, тому що там всепоглинаюча корупція, ідіотизм і апатія", - зазначив нардеп.

При цьому Яременко поки що не бачить потенціалу для революції в Росії.

"Росія продемонструвала сірість і повну посередність у війні з Україною, ба більше, війна показала, що стратегічне планування на рівні керівництва держави в РФ замінено на амбіції та ілюзорні уявлення про історію та майбутнє. Так проявляється повна неадекватність. Країна з таким керівництвом і такими економічними можливостями вже не справляється із забезпеченням збройних сил. Тому я не бачу в Росії нічого хорошого для неї самої, що добре для нас", - резюмував він.

Дивіться відео - Богдан Яременко розповів про слабкі місця Росії:

Хто такий Богдан Яременко

Богдан Васильович Яременко (нар. 25 вересня 1971, Київ) — український дипломат, політик і громадський діяч. Надзвичайний та Повноважний Посланник 1-го класу, генеральний консул України в Стамбулі (з 2010), за сумісництвом представник України при Організації чорноморського економічного співробітництва (2010—2013). Народний депутат України 9-го скликання.

Голова правління заснованого українськими дипломатами благодійного фонду Майдан закордонних справ, повідомляє Вікіпедія.

Як повідомляв Главред, генерал-майор запасу, колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун вважає, що країни пострадянського простору можуть зіткнутися з найбільшими загрозами російського вторгнення. Зокрема, загроза нависла над Казахстаном, а в короткостроковій перспективі - над Грузією та Вірменією.

Також Ягун вважає, що в разі нападу РФ країни Балтії не змогли б стримати натиск. Однак після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, концепція змінилася - Латвії, Литві та Естонії не доведеться чекати допомоги від Альянсу цілий місяць.

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