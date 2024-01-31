РФ може піти війною на Європу, скориставшись її слабкістю: експерт назвав умову

Росія може скористатися кризою у США і слабкістю Європи, щоб напасти на європейські країни.

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РФ може піти війною на Європу, скориставшись її слабкістю, вважає експерт/ колаж: Главред, фото: скрін, Facebook Семенюк

Країна-агресорка Росія може скористатися кризою у Сполучених Штатах Америки і піти війною на країни Європи.

Подібна поведінка для російських окупантів типова – вони схильні користуватися чиєюсь слабкістю, і саме в такі моменти нападають. Таку думку висловив журналіст, експерт-міжнародник Аналітичного центру "Solid Info" Тарас Семенюк в інтерв’ю Главреду.

За його словами, якщо США вирішать виходити з НАТО, то в країнах Євросоюзу може бути певна дезорієнтація, і РФ може цим скористатися.

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"Якщо Сполучені Штати будуть виходити з НАТО, буде певна дезорієнтація в країнах Європейського Союзу, тоді Росія може скористатися такою слабкістю. Ворог завжди чекає, коли ми станемо слабкими. Так сталося у 2014 році, коли РФ знайшла момент і вдарила по Криму та Донбасу. І те саме може статися і в Європі під час кризи в США", – зазначив Семенюк.

Хто такий Тарас Семенюк Тарас Семенюк - український медіаексперт, політолог, оглядач міжнародної політики. Випускник "Богослов'я" Українського Католицького Університету (УКУ) та Папського григоріанського університету (Рим, Італія). Журналіст, експерт-міжнародник аналітичного центру "Solid Info".

Ситуація у США

Нагадаємо, у Техасі розгорівся конфлікт. Поліція Техасу взяла під свій контроль кордон із Мексикою і не пускає до патрулювання прикордонну службу США.

Президент Джо Байден вимагає зняти прикордонні загородження, які спорудила місцева влада. Верховний суд дозволив митній і прикордонній службі патрулювати кордон, але губернатор Техасу вирішив не виконувати вимоги і задіяв бійців Національної гвардії.

Ситуація на кордоні з Мексикою – головний епізод протистояння між республіканцями і демократами, через який досі не проголосовано допомогу Україні.

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