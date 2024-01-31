РФ може піти війною на Європу, скориставшись її слабкістю: експерт назвав умову

Країна-агресорка Росія може скористатися кризою у Сполучених Штатах Америки і піти війною на країни Європи.
Подібна поведінка для російських окупантів типова – вони схильні користуватися чиєюсь слабкістю, і саме в такі моменти нападають. Таку думку висловив журналіст, експерт-міжнародник Аналітичного центру "Solid Info" Тарас Семенюк в інтерв’ю Главреду.
За його словами, якщо США вирішать виходити з НАТО, то в країнах Євросоюзу може бути певна дезорієнтація, і РФ може цим скористатися.
"Якщо Сполучені Штати будуть виходити з НАТО, буде певна дезорієнтація в країнах Європейського Союзу, тоді Росія може скористатися такою слабкістю. Ворог завжди чекає, коли ми станемо слабкими. Так сталося у 2014 році, коли РФ знайшла момент і вдарила по Криму та Донбасу. І те саме може статися і в Європі під час кризи в США", – зазначив Семенюк.
Хто такий Тарас Семенюк
Тарас Семенюк - український медіаексперт, політолог, оглядач міжнародної політики. Випускник "Богослов'я" Українського Католицького Університету (УКУ) та Папського григоріанського університету (Рим, Італія).
Журналіст, експерт-міжнародник аналітичного центру "Solid Info".
Ситуація у США
Нагадаємо, у Техасі розгорівся конфлікт. Поліція Техасу взяла під свій контроль кордон із Мексикою і не пускає до патрулювання прикордонну службу США.
Президент Джо Байден вимагає зняти прикордонні загородження, які спорудила місцева влада. Верховний суд дозволив митній і прикордонній службі патрулювати кордон, але губернатор Техасу вирішив не виконувати вимоги і задіяв бійців Національної гвардії.
Ситуація на кордоні з Мексикою – головний епізод протистояння між республіканцями і демократами, через який досі не проголосовано допомогу Україні.
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