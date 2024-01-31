Загроза громадянської війни в США: Байден готується прийняти непопулярне рішення

За словами аналітика, ситуація в США може значно погііршитись і перерости до радикальних дій з боку представників та прихильників республіканської партії.

https://glavred.net/world/ugroza-grazhdanskoy-voyny-v-ssha-bayden-gotovitsya-prinyat-nepopulyarnoe-reshenie-10537691.html Посилання скопійоване

Експерт проаналізував ситуацію в США / Колаж Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com, скріншот із відео

У Сполучених Штатах триває конфлікт між адміністрацією президента Джо Байдена та владою штату Техас під керівництвом губернатора Грега Еббота щодо контролю за ділянкою американсько-мексиканського кордону біля міста Ігл-Пасс. Не зважаючи на те, що питання контролю над кордоном знаходиться на федеральному рівні, малоймовірно, що Байден вирішить це питання за допомогою сили. Про це в інтерв'ю Главреду розповів журналіст, експерт-міжнародник Аналітичного центру "Solid Info" Тарас Семенюк.

"Ми бачимо сигнали від Байдена і його команди про те, що вони готові розглянути компромісний законопроєкт. Тобто демократи вже готові йти в розріз своєї політики щодо мігрантів. І Трамп навіть у цьому шукає привід для критики, чим ще більше загострює ситуацію. Хоча для політики це абсолютно нормальне явище, бо передвиборча риторика, особливо в США, є не лише гострою, а й перебуває на межі фолу, бо часто доходить до публічних образ", - вказує експерт.

За його словами, президент США не може вступати в конфлікти з опонентами у питаннях, що стосуються національної безпеки або безпеки окремих штатів, оскільки він несе відповідальність за всю країну.

відео дня

"Тому він змушений іти на компроміси, оскільки розуміє, що, з одного боку, в нього заблоковані важливі законопроєкти фінансової підтримки Ізраїлю та України, без яких обидві країни можуть зіткнутися з серйозними проблемами", - робить висновок Тарас Семенюк.

Він також зауважує, що політика компромісу з республіканцями може негативно вплинути на рейтинг Байдена, оскільки мігранти, які вже проживають у США та мають право голосу, можуть бути налякані можливим поверненням Трампа до влади та посиленням міграційної політики.

"Тому, поки компромісу не знайдено, республіканці тиснутимуть до кінця," - зазначає він.

Крім того, Тарас Семенюк акцентує на тому, що ця ситуація з часом перерости в громадянську війну в тому чи іншому вимірі.

"Є соціологія, згідно з якою 30% виборців республіканців готові до радикальних дій, якщо демократи не йтимуть на певні компроміси щодо міграційної політики. Або навіть якщо Трампу через судові процеси не дадуть можливість балотуватися в президенти, то ті самі республіканці готові йти на жорсткі протести і конфліктувати з поліцією, військовими. Це і є певні паростки того, що ми можемо називати громадянською війною", - резюмував журналіст, експерт-міжнародник Тарас Семенюк.

Ситуація в США

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Сполучених Штатах Америки наростає напруженість між федеральним урядом і республіканською владою штату Техас через ситуацію з незаконною міграцією на південному кордоні. Понад два тижні тому поліція Техасу взяла під свій контроль кордон з Мексикою і відмовляється допускати до патрулювання прикордонну службу США.

Традиційно південні прикордонні штати вважаються "республіканськими", і самі республіканці, а також Дональд Трамп, активно використовують цю ситуацію для посилення своїх позицій у передвиборчих перегонах.

За даними Politico, 25 губернаторів-республіканців виразили підтримку Техасу його "конституційному праву на самооборону".

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.