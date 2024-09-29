Депутат про дозвіл США на удари вглиб РФ: рішення вже було, але щось сталось

Білий дім дуже обережний через дії Трампа, вважає Чернєв.

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США близькі до надання дозволу на удари вглиб РФ / Колаж Главреда: Фото: скріншот відео, Вікіпедія

США можуть схвалити дозвіл України бити далекобійною зброєю по РФ вже після президентських виборів, допустив в ефірі телемарафону заступник голови Комітету з питань нацоборони Єгор Чернєв.

Чернєв зазначив, що на сьогодні Штати, особливо Адміністрація Байдена, дуже обережні з урахуванням передвиборчої гонитви з Трампом.

"Я не вірю, що вони зроблять якісь різкі кроки до виборів — на сьогодні вони дуже обережні. І зокрема Байден — як представник демократів — не хоче давати якихось приводів для спекуляцій Трампа. Тому до виборів, я думаю, що нам навряд чи щось дадуть", — висловився він. відео дня

Чернєв нагадав, що у Британії прогнозували видачу такого дозволу "до зими", однак сам депутат сподівається на швидше рішення.

За словами Чернєва, рішення щодо дозволу на глибокі удари вже нібито було ухвалено США.

"Рішення вже було ухвалено, але щось сталося. Я від своїх друзів-конгресменів знаю, що рішення вже було на столі… Щось сталося — чи то РФ під тиском зробила якийсь крок назад, і тому США не надали нам дозвіл. Тут можемо тільки гадати. Все одно дозвіл на столі. Але поки рішення не ухвалено. Чи буде це рішення до виборів? Я не впевнений. Але після — досить імовірно", — зазначив він.

Хто такий Єгор Чернєв? Єгор Чернєв - народний депутат України IX скликання родом з Бердянська Запорізької області, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, голова Постійної Делегації у Парламентській Асамблеї НАТО, заступник голови Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України. У березні 2020 Єгор виступив проти створення Консультативної ради в ТКГ за участі представників ОРДЛО. Чернєв вимагав вивести колишнього прем'єр-міністра Вітольда Фокіна зі складу української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі. 30 вересня 2020 президент Зеленський підписав указ про звільнення Фокіна. З початком російсько-української війни 2014 року добровольцем пішов до Національної гвардії України.

Далекобійні удари по РФ - головне

Між США і Британією тривають напружені розмови щодо дозволу Україні завдавати далекобійних ударів по території Росії. Білий дім все ще боїться "ескалації" та перетину так званих червоних ліній Москви.

Союзники Америки тим часом намагаються всіляко підштовхнути Адміністрацію Байдена розв'язати це питання, що застопорилося, якомога швидше.

На тлі чуток про те, що США все-таки можуть зняти обмеження, до Вашингтона вирушив український президент Володимир Зеленський.

Україна неодноразово наголошувала, що не має наміру застосовувати далекобійну західну зброю по цивільних об'єктах РФ - тільки по військових, щоб позбавити окупантів наступального потенціалу і зменшити потенціал ПКС РФ щодо далекобійних ракетних ударів по українських цивільних містах.

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