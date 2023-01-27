Путін планує роки війни: на Заході спрогнозували терміни нового наступу РФ

РФ прагне зберегти раніше захоплені території України, тому планує новий наступ.
При цьому Кремль має намір тиснути на Україну і західних союзників з тим, щоб вони погодилися на вигідне РФ перемир'я, пише Bloomberg.
У матеріалі наголошується, що РФ стала більш реалістично ставитися до своїх амбіцій і визнає, що навіть утримання нинішньої лінії фронту було б досягненням.
Разом з тим автори статті не виключають, що Путін упевнений в перевазі РФ в живій силі, що, на його думку, дозволить окупантам здобути перемогу, незважаючи на невдачі.
При цьому висувається версія про те, що відновлення наступу РФ може початися вже в лютому-березні, до того, як Київ отримає зброю від США і Європи. При цьому навесні також можливий новий виток мобілізації в Росії.
"Путін вважає, що у нього немає іншої альтернативи, окрім як перемогти в конфлікті, який він вважає екзистенціальним. Новий виток мобілізації можливий вже цієї весни, вважають джерела, а економіка і суспільство все більше підлаштовуються під потреби війни", - додали журналісти.
Раніше Олексій Данілов заявив про те, що країна-агресор РФ хоче нав'язати Україні сценарій заморозки війни за "корейським варіантом", зафіксувавши статус-кво станом на сьогоднішній момент, що має на увазі поділ держави.
За його словами, українській стороні зараз пропонують так звану умовну "38 паралель" (неофіційна назва кордону між КНДР і Південною Кореєю, — ред.).
Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна поверне всі свої території, включаючи Крим і Донбас. За його словами, частина територій буде повернута військовим шляхом, а частина – дипломатичним.
Водночас Кулеба зазначив, що зараз занадто рано робити будь-які прогнози щодо того, які тимчасово окуповані регіони будуть повернуті завдяки злагодженим діям ЗСУ, а які – за столом переговорів.
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