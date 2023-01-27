Загроза нового наступу РФ: у Зеленського розкрили ймовірний сценарій

У РФ на сьогодні немає відповідного ресурсу, а в Україні зовсім інша мотивація, каже Михайло Подоляк.

Михайло Подоляк спрогнозував сценарій ймовірного наступу РФ / Офіс президента України, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Російські окупанти не зможуть повторити сценарій широкомасштабного наступу, яке було у лютому 2022 року, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

У РФ на сьогодні немає відповідного ресурсу, а в Україні зовсім інша мотивація. Про це представник ОП заявив в інтерв'ю Каналу 24.

"Ми сьогодні мотивовані максимально жорстоко і швидко вбивати росіян, вони це теж розуміють", - підкреслив він.

За його словами, окупанти розуміють, що 24 лютого був певний шок, бо такої інтенсивності війни ніхто не очікував.

"Сьогодні у нас зовсім інша логістика, в тому числі забезпечення і зброя. У нас зовсім інші мотивації, враховуючи те, що ми побачили від росіян. <...> Ми просто будемо їх знищувати набагато ефективніше, ніж на початку цієї війни. Це логіка війни. Тому такого варіанту, який був у них в ніч з 23 на 24 лютого, точно не буде. Це буде варіант зустрічних, максимально ефективних оборонних або контрнаступальних дій української армії", - додав Подоляк.

Раніше повідомлялося про те, що РФ прагне зберегти раніше захоплені території України, тому планує новий наступ.

При цьому Кремль має намір тиснути на Україну і західних союзників з тим, щоб вони погодилися на вигідне РФ перемир'я, пише Bloomberg.

У матеріалі наголошується, що РФ стала більш реалістично ставитися до своїх амбіцій і визнає, що навіть утримання нинішньої лінії фронту було б досягненням.

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