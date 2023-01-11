Соледар не захоплений РФ: Череватий спростував заяви окупантів

Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий закликав чекати на офіційну інформацію від Генштабу.

Сергій Череватий заявив, що Соледар не захоплений окупантами / Фото facebook.com/sergij cerevatij

Заяви російських окупантів про нібито "захоплення" Соледара в Донецькій області не відповідають дійсності. Ворог не контролює місто.

Про це заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий, передає Суспільне.

"Росіяни кажуть, що він під їхнім контролем, це неправда. Деталі у зведенні Генштабу чекайте", - сказав Череватий.

Як відомо, Бахмут і Соледар Донецької області залишаються найгарячішими точками фронту.

Ситуація в Соледарі

Увечері 10 січня заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські захисники продовжують тримати оборону в Соледарі. За її словами, в лавах російських військ дуже багато втрат.

Радник Офісу президента Олексій Арестович підтвердив, що ворогові вдалося просунутися вперед і захопити частину Соледара. За місто тривають запеклі бої.

У британській розвідці повідомляли, що російські загарбники кидають багато сил на захоплення Соледара. Цей населений пункт потрібен їм для того, щоб оточити Бахмут, який окупантам не вдається захопити вже впродовж декількох місяців.

За минулі чотири дні російські військові та сили приватної військової компанії "Вагнера" провели тактичний наступ на Соледар та, ймовірно, контролюють більшу частину міста, йшлося у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії.

11 січня в Інституті вивчення війни заявили, що російські війська не захопили Соледар у Донецькій області попри кілька заяв з боку окупантів про те, що місто впало і що Бахмут ризикує опинитися в неминучому оточенні.

Нагадаємо, в США вважають, що "одержимістю" Росії та засновника ЧВК "Вагнер" Євгена Пригожина Бахмутом керують керують фінансові мотиви. "Кухар Путіна" зацікавлений в отриманні контролю над сіллю та гіпсом із шахт поблизу міста Бахмут.

Бахмут: родовища і підприємства Поруч з Бахмутом розташоване найбільше соляне родовище в Європі - Артемівське, площа якого становить 179 квадратних кілометрів. Запаси солі - 15 648 млн тонн. Проектна потужність 2,25 млн тонн солі на рік. Вміст NaCl в солях становить 98-98, 3%. Видобуток здійснюється в п'яти шахтах на глибинах 150-280 м. Освоює багатюще родовище кам'яної солі підприємство "Артемсіль". Крім того, на території міської ради Бахмута розташовані унікальні родовища вогнетривких глин і чистих гіпсів. У Бахмуті працює єдиний в Україні завод з обробки кольорових металів; машинобудівний завод "Вістек" - один з найбільших виробників зварювальних електродів, зварювального дроту, високоміцних ланцюгів і скребкових ланцюгів для гірничо-шахтного обладнання. Завод "Артемівськ Вайнері" - найбільший з випуску ігристих (шампанських) вин класичним пляшковим методом.

Інші новини: