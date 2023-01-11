'Бавовна' у Макіївці: у Мережі з'явилися нові кадри з місця ліквідації сотень російських солдатів

У Мережі з'явилося відео з місця потужної "бавовни" в окупованій Макіївці у новорічну ніч. На місці бази російських загарбників, яка була розташована в будівлі місцевого профтехучилища, залишилися лише руїни. Серед уламків можна побачити особисті речі ліквідованих російських окупантів.
На кадрах видно сухпайки, бронежилети, каски, металеві кружки і вміст аптечок.
Також на місці вибуху можна побачити залишки зброї військових РФ: магазини від автоматів і патрони різних калібрів.
Від самої будівлі залишилися лише уламки стін і стелі.
Удар по базі окупантів у Макіївці - що відомо
Рівно опівночі 1 січня було знищено будівлю колишнього профтехучилища в окупованій Макіївці, де перебували мобілізовані солдати російської армії. Повідомлялося, що нібито удару було завдано HIMARSами.
Пізніше стало відомо, що будівлю місцевого професійно-технічного училища №19 було повністю знищено. Внаслідок удару загинули 400 і були поранені 300 окупантів. У Мережі повідомлялося, що в Макіївському ПТУ було більше однієї роти окупантів. Крім того, туди прийшли й інші загарбники святкувати Новий рік.
У Міністерстві оборони Росії лише через 2 дні зізналися, що було завдано удару. Однак вони заявили, нібито в результаті удару по будівлі колишнього профтехучилища в окупованій Макіївці загинули 63 військових.
10 січня в ГУР Міноборони опублікували перехоплення телефонної розмови російського окупанта і його дружини.
У бесіді йдеться про те, що влада РФ замовчує інформацію про події в Макіївці, щоб не піднявся бунт. Насправді там загинуло понад 600 загарбників.
"Дзвонив Серьога Оленкин. Він особисто перевозив тіла ось цих з Макіївки, ось де госпіталь, коротше. Каже, 610 у Макіївці загиблих! 12 Камазів, каже, я вивіз", - розповідає дружина росіянина.
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