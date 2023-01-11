'Бавовна' у Макіївці: у Мережі з'явилися нові кадри з місця ліквідації сотень російських солдатів

На кадрах видно сухпайки, бронежилети, каски, металеві кружки і вміст аптечок. Також на місці вибуху можна побачити залишки зброї військових РФ.

Кадри з місця вибуху в ПТУ в Макіївці / скріншот

У Мережі з'явилося відео з місця потужної "бавовни" в окупованій Макіївці у новорічну ніч. На місці бази російських загарбників, яка була розташована в будівлі місцевого профтехучилища, залишилися лише руїни. Серед уламків можна побачити особисті речі ліквідованих російських окупантів.

На кадрах видно сухпайки, бронежилети, каски, металеві кружки і вміст аптечок.

Також на місці вибуху можна побачити залишки зброї військових РФ: магазини від автоматів і патрони різних калібрів.

Від самої будівлі залишилися лише уламки стін і стелі.

Удар по базі окупантів у Макіївці - що відомо

Рівно опівночі 1 січня було знищено будівлю колишнього профтехучилища в окупованій Макіївці, де перебували мобілізовані солдати російської армії. Повідомлялося, що нібито удару було завдано HIMARSами.

Пізніше стало відомо, що будівлю місцевого професійно-технічного училища №19 було повністю знищено. Внаслідок удару загинули 400 і були поранені 300 окупантів. У Мережі повідомлялося, що в Макіївському ПТУ було більше однієї роти окупантів. Крім того, туди прийшли й інші загарбники святкувати Новий рік.

У Міністерстві оборони Росії лише через 2 дні зізналися, що було завдано удару. Однак вони заявили, нібито в результаті удару по будівлі колишнього профтехучилища в окупованій Макіївці загинули 63 військових.

10 січня в ГУР Міноборони опублікували перехоплення телефонної розмови російського окупанта і його дружини.

У бесіді йдеться про те, що влада РФ замовчує інформацію про події в Макіївці, щоб не піднявся бунт. Насправді там загинуло понад 600 загарбників.

"Дзвонив Серьога Оленкин. Він особисто перевозив тіла ось цих з Макіївки, ось де госпіталь, коротше. Каже, 610 у Макіївці загиблих! 12 Камазів, каже, я вивіз", - розповідає дружина росіянина.

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