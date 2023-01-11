"Захоплення" Соледара і "оточення" Бахмута: в ISW спростували заяви окупантів

Поширювана російською стороною інформація про нібито контроль над Соледаром не відповідає дійсності.

Окупанти не захопили Соледар / 93-тя ОМБр Холодний Яр

Російські війська не захопили Соледар в Донецькій області попри на кілька заяв з боку окупантів про те, що місто впало і що Бахмут ризикує опинитися в неминучому оточенні. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що кілька російських джерел стверджували, що 10 січня "вагнерівці" просунулися на захід від Соледара. Засновник російської ПВК "Вагнер" Євген Пригожин спростував ці твердження, зазначивши, що сили групи "Вагнера" все ще ведуть боротьбу з українськими захисниками.

ISW лише 10 січня спостерігала візуальне підтвердження присутності "вагнерівців" в центрі Соледара. Однак реальність поквартального контролю над місцевістю в Соледарі "затемнюється динамічним характером міських боїв", і російські війська впродовж декількох місяців в значній мірі намагалися домогтися значних тактичних успіхів в районі Соледара, йдеться у звіті.

Аналітики додали, що навіть якщо приймати за чисту монету "найгучніші" заяви росіян та їхні домагання, взяття Соледара не віщувало б негайного оточення Бахмута.

Контроль над Соледаром не обов'язково дозволить російським силам встановити контроль над критично важливими наземними комунікаціями ЗСУ до Бахмута, пишуть аналітики.

Ситуація в Соледарі

Увечері 10 січня заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські захисники продовжують тримати оборону в Соледарі. За її словами, в рядах російських військ дуже багато втрат.

Радник Офісу президента Олексій Арестович підтвердив, що в ворогу вдалося просунутися вперед і захопити частину Соледара. За місто йдуть запеклі бої.

У британській розвідці повідомляли, що російські загарбники кидають багато сил на захоплення Соледара. Цей населений пункт потрібен їм для того, щоб оточити Бахмут, який окупантам не вдається захопити вже уродовж декількох місяців.

За минулі чотири дні російські військові та сили приватної військової компанії "Вагнера" провели тактичний наступ на Соледар та, імовірно, контролюють більшу частину міста, йшлося у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії.

Аналітики ISW вважають, що "кухар Путіна", засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин використовує повідомлення про "успіхи" в Соледарі, щоб зміцнити репутацію найманців як ефективної бойової сили.

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