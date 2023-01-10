Все всіяне тілами окупантів: прямо зараз йде важливий бій за Соледар - Маляр

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські захисники продовжують тримати оборону в Соледарі.
В Telegram Маляр зазначила, що в лавах російських військ дуже багато втрат.
Також заступник міністра повідомляє, росіяни не враховують великих втрат свого особового складу і не перестають проводити активні штурми.
"Підступи до наших позицій просто всіяні тілами загиблих бійців противника. Наші бійці мужньо тримають оборону. Так відчайдушно битися з великим і потужним ворогом може тільки дуже сильна нація", - додала Маляр.
Бої за Соледар
Як повідомлялося раніше, українські військові просуваються вперед в Донецькій області. Поблизу Бахмута ЗСУ прорвали лінію оборони російських окупантів і просунулися на 3-5 км. Загарбники намагаються захопити Соледар на Донеччині, який знаходиться в 15 км від Бахмута.
Як свідчать дані DeepState, на Бахмутському напрямку в Донецькій області війська РФ продовжують зосереджувати сили для генеральної атаки на Соледар. Відзначається, що противник пробує зайняти хоч якісь позиції українських захисників в районі н.п. Підгородне, Опитне і Клещеевка.
У британській розвідці кажуть, що спроби захопити Соледар пояснюються планами окупантів обійти Бахмут з півночі, оточити його і зруйнувати українські шляхи сполучення. Розвідники зазначають, що РФ навряд чи зможе одразу оточити Бахмут, адже українські сили зберігають стабільну глибоку оборону та контролюють шляхи постачання.
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