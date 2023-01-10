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Окупанти захопили частину Соледара, ЗСУ не покидають місто - Арестович

10 січня 2023, 23:23
За даними радника Офісу президента, російським окупантам вдалося захопити східні околиці Соледара.
Арестович, війська РФ
РФ намагається захопити Соледар / Колаж фото УНІАН, Міноборони РФ

Російські окупанти намагаються захопити Соледар неподалік Бахмута у Донецькій області. Тривають запеклі бої за місто. Ворогу вдалося просунутися вперед і захопити частину Соледара. Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович під час ефіру з російським правозахисником Марком Фейгіним.

Він зазначив, що зараз Соледар знаходиться в "напівохопленні".

"Східні околиці під противником, але центр, північ, північний захід і південний захід тримається. Завдання противника напівохопленням охопити місто, оточити і примусити наші війська відійти або закрити їх в "котел" і там знищити", - сказав Арестович.

Він також додав, що РФ взяла під вогневий контроль дорогу Бахмут - Соледар. Це ускладнює постачання українських військових, бо ворог може обстрілювати машини.

Якщо окупанти будуть просуватися вперед, то українське командування може дати військовим команду про відхід.

"Це "успіх", в тому числі пропагандистський. Але цей "успіх" не впливає на хід війни. Це дуже дорога іграшка, яка буде оплачена десятками тисяч життів російських солдатів і подібний спосіб війни перспективи не має. Пропагандисти спробують викрутити: "Раз взяли Соледар, нехай і з втратами, то візьмемо і Бахмут, а після Бахмута і все інше". Але хочеться нагадати, що так звана "ДНР", яку вони хочуть завершити, таких міст, як Соледар і Бахмут, ще штук 20", - сказав Арестович.

Він вважає, що окупантам доведеться "покласти" 700 тисяч солдатів, щоб наблизитися до захоплення всієї Донецької області.

Арестович також додав, що окупанти зараз сконцентрувалися на Соледарі, бо його легше захопити, ніж Бахмут.

Ситуація в Соледарі

Раніше повідомлялося, що Росія кидає неймовірну кількість своїх солдатів на східну ділянку фронту. Як повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, Соледар, Бахмут і Схід загалом зараз тримаються, але бої йдуть важкі.

На Донеччині російські війська ввечері 9 січня розпочали потужний штурм Соледара. Як повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр, штурм розпочався після того, як окупантам не вдалося окупувати місто.

Президент України Володимир Зеленський 9 січня провів засідання Ставки верховного Головнокомандувача. Як повідомив Зеленський, головна увага на Ставці була приділена ситуації в Донецькій і Луганській областях, а саме тим напрямкам, які зараз найбільш гарячі. Він зазначає, що окупанти зараз сконцентрували найбільші свої зусилля на Соледарі, там уся земля всіяна трупами російських загарбників.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що "кухар Путіна", засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин використовує повідомлення про "успіхи" в Соледарі, щоби зміцнити репутацію найманців як ефективної бойової сили.

Інші новини:

війна в Україні Бахмут вторгнення Росії Соледар Олексій Арестович
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