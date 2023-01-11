Україна звільнить Крим до кінця серпня – американський генерал

Існує дуже мала ймовірність того, що Росія застосує ядерну зброю, вважає Бен Ходжес.

Бен Ходжес спрогнозував терміни звільнення Криму/ скріншот, УНІАН

Україна ніколи не буде в безпеці і не зможе відновити свою економіку, поки Росія контролює Крим, заявив генерал-лейтенант США у відставці Бен Ходжес.

"Тому важливо, щоб Україна звільнила Крим", - підкреслив він в інтерв'ю РБК-Україна.

При цьому американський генерал також спрогнозував ймовірні терміни звільнення Криму.

"Україна звільнить Крим до кінця серпня, а потім скоро буде і решта", - упевнений він.

Співрозмовник також вважає, що існує дуже мала ймовірність того, що Росія застосує ядерну зброю.

"Це не дає ніякої переваги на полі бою, і Кремль, я думаю, вірить попередженням президента Байдена про "катастрофічні наслідки", якщо Росія використовує ядерну зброю", - додав Ходжес.

Раніше радник глави ОП Михайло Подоляк заявив про те, що Росія вже програла війну, розв'язану проти України.

Він вважає, що мобілізація в РФ тільки відтягує її поразку в часі.

Директор Центру армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак заявив, що після завершення гарячої фази війни протистояння з російською армією триватиме ще 10-15 років. Він підкреслив, що Україні потрібно забезпечити належний оборонний потенціал, щоб не відбулося другої спроби повномасштабного вторгнення в Україну.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна поверне всі свої території, включаючи Крим і Донбас. За його словами, частина територій буде повернута військовим шляхом, а частина – дипломатичним. Водночас Кулеба зазначив, що зараз занадто рано робити будь-які прогнози щодо того, які тимчасово окуповані регіони будуть повернуті завдяки злагодженим діям ЗСУ, а які – за столом переговорів.

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