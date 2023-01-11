"Попереду битви і сльози, але Третьої світової не буде": Зеленський виступив на кінопремії Золотий глобус

Володимир Зеленський звернувся до глядачів церемонії та подякував союзникам України за підтримку. Представив президента аудиторії американський актор Шон Пенн.

Володимир Зеленський звернувся до глядачів церемонії Золотий глобус / Фото president.gov.ua

У ніч на 11 січня в Лос-Анджелесі відбулося 80-те вручення нагород престижної премії Золотий глобус. Президент Володимир Зеленський звернувся до глядачів церемонії, подякувавши союзникам України за підтримку.

Представив главу України актор і режисер Шон Пенн, який зустрічався із Зеленським в листопаді минулого року в Києві та знімав документальний фільм про Україну.

Президента України представив глядачам і аудиторії американський актор Шон Пенн / скріншот

У своєму зверненні Зеленський заявив, що "війна в Україні ще не завершилася, але вже очевидно, хто переможе", передає CNN. Він також згадав про церемонію вручення Золотих глобусів у 1940-х роках до завершення Другої світової війни.

"Друга світова війна ще не закінчилася, але ситуація змінилася, всі знали, хто здобуде перемогу. Попереду були ще битви і сльози, саме тоді з'явилася премія Золотий глобус для вшанування кращих виконавців 1943 року... Зараз 2023 рік, війна в Україні ще не закінчилася, але ситуація змінюється", - сказав він.

Зеленський подякував союзникам під час виступу на церемонії вручення Золотого глобуса / скріншот

"Попереду ще битви і сльози, але тепер я точно можу сказати, хто кращий в минулому році, це ви. Вільні люди вільного світу. Ти, хто об'єднався навколо підтримки вільного українського народу в нашій спільній боротьбі за свободу... Третьої світової війни не буде, це не трилогія. Україна припинить російську агресію на нашій землі", - наголосив президент.

Аудиторія аплодувала, коли Зеленський оголосив свій прогноз про перемогу України.

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський 21 грудня під час офіційного візиту до США виступив в американському Конгресі на спеціальному спільному засіданні членів Палати представників і Сенату на підтримку демократії. В цілому, виступ Зеленського в Конгресі США тривав понад 20 хвилин.

Конгресмени стоячи вітали лідера України оплесками кілька хвилин поспіль.

Також ми писали про те, що Зеленський подарував членам Конгресу прапор України, який йому передали захисники Бахмута.

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