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Однокурсник Путіна розповів, як ЗСУ під Харковом розгромили 25-кілометрову колонну окупантів

15 квітня 2022, 19:23

Сам аналітик Юрій Швець впевнений, що вбитих окупантів досить велика кількість ‒ адже деякі з них ще знаходиться всередині спаленої ЗСУ техніки.

Швець
Юрій Швець / скріншот з відео

Під Харковом бійці ВСУ ліквідували величезну, 25 кілометрів завдовжки, колону російської техніки. Більш уздовж дороги лежать не менше 800 мертвих тіл солдатів окупантів. Про це повідомив колишній однокурсник російського диктатора Володимира Путіна, а нині американський журналіст і військовий аналітик Юрій Швець.

За його словами, аудіозапис з підтвердженням ситуації в Харківській області він отримав з перевірених особистих джерел.

"25 кілометрів: сотні розбитих танків, бронетранспортерів, машин з піхотою, бензовозів. Нарахували 800 трупів, які тільки позавчора вийшли захоплювати Харків", - розповів Швецю свідок.

Сам аналітик упевнений, що вбитих окупантів набагато більше ‒ адже деякі з них знаходиться всередині спаленої ЗСУ техніки.

Ті агресори, яким вдалося врятуватися, теж опинилися у важкій ситуації. Група окупантів, які знаходяться в селі Козачка, деморалізована і відмовляється воювати. Командири їм погрожують в'язницею. Однак загроза не діє, адже окупанти навіть готові відсидіти п'ять років, щоб залишитися в живих.

"Просто вони зрозуміли, що зайти до Харкова означає, що ти труп, однозначно. Від тебе залишаться одні черевики", - розповів Швець.

читайте такожРашистів постріляли як у тирі: ЗСУ знищили танкову колону РФ

Нагадаємо, раніше військовослужбовці ЗСУ знищили командира мотострілецького полку Таманської дивізії, підполковника Дениса Межуєва. Офіційним пунктом дислокації полку є селище міського типу Калинець в Московській області.

У Генеральному штабі розповіли, як група Сил спеціальних операцій ЗСУ підірвала міст разом з колоною ворога, яка прямувала до міста Ізюм Харківської області. Бронеавтомобілі Тигр, Камаз і три Урали їхали для посилення російських військ і потрапили в українську засідку.

В Київській області місцевий житель власноруч ліквідував 12 окупантів РФ. З власною спортивною і мисливською рушницею він зробив кілька вилазок в тил ворога. Крім того, герой знищив і екіпаж ворожого бронетранспортера, який проривався на Київ.

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Автор: Єгор Бунін
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