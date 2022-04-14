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Тигр, Камаз і три Урали: українські військові підірвала міст і знищили колону техніки РФ

14 квітня 2022, 10:06

Українські бійці "дуже гаряче" зустріли колону росіян і відправили їх "на концерт Кобзона".

Українські військові підірвала міст і знищили колону техніки РФ/ Facebook Генштаб ЗСУ

Група Сил спеціальних операцій ЗСУ підірвала міст разом із ворожою колоною, яка прямувала до міста Ізюм на Харківщині.

Колону помітили ще декілька днів тому. У ній були бронеавтомобіль "Тигр", Камаз і три Урали, які хотіли добратися до російського угруповання у Харківській області, щоб підсилити їх. Проте дістатися до місця призначення їм не вдалося – українські бійці у прямому сенсі зустріли їх "дуже гаряче". Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.

"Установивши маршрут руху ворожої колони, оператори ССО України здійснили дорозвідку об'єкту, що найбільше підходив для проведення інженерної засідки. Це був міст на шляху ворожої техніки. Далі – кропітка фахова робота: визначення місця встановлення зарядів, розрахунок необхідної кількості тротилового еквіваленту", – розповідають у Генштабі.

Захисники України встановили вибухівку під міст і почали чекати, коли підтягнеться колона противника. Коли ті доїхали, усю колону знищили разом з мостом.

  • Українські військові підірвала міст і знищили колону техніки росіян
    Українські військові підірвала міст і знищили колону техніки росіян Facebook Генштаб ЗСУ
  • Українські військові підірвала міст і знищили колону техніки росіян
    Українські військові підірвала міст і знищили колону техніки росіян Facebook Генштаб ЗСУ
  • Українські військові підірвала міст і знищили колону техніки росіян
    Українські військові підірвала міст і знищили колону техніки росіян Facebook Генштаб ЗСУ
  • Українські військові підірвала міст і знищили колону техніки росіян
    Українські військові підірвала міст і знищили колону техніки росіян Facebook Генштаб ЗСУ
  • Українські військові підірвала міст і знищили колону техніки росіян
    Українські військові підірвала міст і знищили колону техніки росіян Facebook Генштаб ЗСУ

Раніше повідомлялося, що мобільні підрозділи Збройних сил збили два російські літаки, які бомбардували населені пункти Харківської області.

Також раніше ССО показали на відео, як перетворюють у брухт техніку окупантів на Донбасі. Українські бійці влучними пострілами знищили цілий ряд ворожої техніки, яка зайшла до одного з населених пунктів і намагалася заховатися поміж житловими будинками.

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війна в Україні ЗСУ військова техніка вторгнення Росії
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