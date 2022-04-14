Тигр, Камаз і три Урали: українські військові підірвала міст і знищили колону техніки РФ

Українські бійці "дуже гаряче" зустріли колону росіян і відправили їх "на концерт Кобзона".
Група Сил спеціальних операцій ЗСУ підірвала міст разом із ворожою колоною, яка прямувала до міста Ізюм на Харківщині.
Колону помітили ще декілька днів тому. У ній були бронеавтомобіль "Тигр", Камаз і три Урали, які хотіли добратися до російського угруповання у Харківській області, щоб підсилити їх. Проте дістатися до місця призначення їм не вдалося – українські бійці у прямому сенсі зустріли їх "дуже гаряче". Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.
"Установивши маршрут руху ворожої колони, оператори ССО України здійснили дорозвідку об'єкту, що найбільше підходив для проведення інженерної засідки. Це був міст на шляху ворожої техніки. Далі – кропітка фахова робота: визначення місця встановлення зарядів, розрахунок необхідної кількості тротилового еквіваленту", – розповідають у Генштабі.
Захисники України встановили вибухівку під міст і почали чекати, коли підтягнеться колона противника. Коли ті доїхали, усю колону знищили разом з мостом.
Раніше повідомлялося, що мобільні підрозділи Збройних сил збили два російські літаки, які бомбардували населені пункти Харківської області.
Також раніше ССО показали на відео, як перетворюють у брухт техніку окупантів на Донбасі. Українські бійці влучними пострілами знищили цілий ряд ворожої техніки, яка зайшла до одного з населених пунктів і намагалася заховатися поміж житловими будинками.
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