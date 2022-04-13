Вантаж 200 для Підмосков'я: ЗСУ знищили командира полку Таманської дивізії РФ

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Українські захисники ліквідували командира полку Таманської дивізії російських окупантів підполковника Дениса Межуєва.

Про це в Twitter написав український офіцер Анатолій Штефан.

"Командир мотострілецького полку Таманської дивізії підполковник Межуєв Денис, під час навчання у військовому училищі, пропустив заняття з топографії; Заблукав на "навчаннях", але вже правильно повернувся додому", - написав Штефан.

Зазначимо, що офіційним пунктом постійної дислокації полку є смт Калінінець Московської області.

Раніше повідомлялося, що Збройні Сили України ліквідували підполковника російських окупаційних військ В'ячеслава Савінова.

Знищений окупант був начальником артилерійської розвідки 49 армії РФ. Він був знищений в Україні ще 12 березня, проте про смерть окупанта в Росії повідомили тільки зараз.

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