В Україні у 2023 році зміниться розмір соціальних виплат на дітей.

Соцвиплати на дітей в Україні у 2023-му: чи зміняться і чи будуть підвищені / колаж фото УНІАН

В Україні наступного року серйозно зміниться розмір соціальних виплат на дітей. Про це повідомляє спеціалізований портал "Бухгалтерія для бюджету і ОМС".

Згідно з наявними даними, прожитковий мінімум для дітей, який діятиме наступного року, – 2272 грн для дітей до 6 років і 2833 грн – від 6 до 18 років.

Державна допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, надається у розмірі, який становить два прожиткові мінімуми для дитини відповідного віку.

Якщо цій дитині ще в офіційному порядку призначено пенсію, аліменти, стипендію, державну допомогу, то розмір допомоги на неї визначають як прожитковий мінімум на дитину 2023 року мінус суми призначених пенсій, аліментів, стипендій, державної допомоги.

У 2023 році допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, становитиме:

дитина до 6 років - 4544 грн (2×2 272 грн);

дитина 6-18 років - 5666 грн (2×2833 грн).

Допомога дітям-сиротам, які закінчили спеціалізовані навчальні заклади. Таким дітям навчальні заклади повинні виплачувати одноразову грошову допомогу в розмірі шести прожиткових мінімумів.

Розмір допомоги у 2023 році:

дитина до 6 років - 13632 грн (6×2 272 грн);

дитина від 6 до 18 років – 16998 грн (6×2 833 грн);

з 18 до 23 року-16104 грн (6×2 684 грн).

Виплати матерям-одиначкам в Україні

Новий прожитковий мінімум 2023 року вплине на розмір допомоги на дітей одиноким матерям:

дитина до 6 років - 2272 грн;

дитина 6-18 років - 2833 грн;

18-23 роки (якщо він навчається на денному відділенні у вищому навчальному закладі) – 2684 грн.

Нагадаємо, у жовтні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що оборонний бюджет України становить 60% державних видатків.

За словами глави уряду, держава потребує допомоги Заходу. В крайньому випадку Україна не змогла б платити зарплати і пенсії.

25 листопада Шмигаль заявив, що Україна в 2023 році має намір покрити витрати на соціальні потреби 18 мільярдами доларів, які планується отримати від ЄС в якості макрофінансової допомоги.

"Це означає, що Україна зможе покрити всі соціальні бюджетні витрати: пенсії, зарплати бюджетникам, допомогу внутрішньо переміщеним особам і людям з інвалідністю і т.д. Спасибі європейським друзям за віру в наше майбутнє і внесок у нашу спільну перемогу", - підкреслив Денис Шмигаль.

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