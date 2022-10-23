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Українці можуть залишитися без пенсій і зарплат: Шмигаль розкрив катастрофічний сценарій

23 жовтня 2022, 17:53

Оборонний бюджет України становить 60% державних витрат, підкреслив прем'єр-міністр.

Шмигаль
Денис Шмигаль розповів про допомогу Заходу Україні / УНІАН

Україна вже вичерпала всі можливості економії, тому західна фінансова допомога є ключовим фактором підтримки економіки, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Для нас найголовніше, щоб вони (гроші західних партнерів, - ред.) прийшли якомога швидше. Нам це потрібно для того, щоб наша фінансова система вижила. Чи стане це кредитом або грантом, менш важливо. Ми вже вичерпали всі можливості економії", - підкреслив він в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Прем'єр зазначив, що оборонний бюджет України становить 60% державних витрат, тому західна фінансова допомога йде на соціальні потреби.

"Якщо говорити про вкрай негативний сценарій, то ми вже не змогли б платити ні зарплати, ні пенсії (без допомоги Заходу, - ред.)", - уточнив він.

Шмигаль додав, що Україна отримує величезну підтримку від партнерів - на першому місці США, на другому - Євросоюз. Німеччина знаходиться на передовій фінансової допомоги, проте 3 млрд євро з обіцяного Європейського пакету в 9 млрд заблоковані в тому числі тому, що Берлін пропонує надати ці кошти у вигляді грантів, а не кредитів.

Нагадаємо, раніше Шмигаль заявив, що збиток, понесений Україною через розв'язану Росією війну, вже в 1,6 разів перевищив ВВП нашої країни за минулий рік.

"Ситуація зі збитками зафіксована станом на Червень. Потреба в коштах, згідно з цим звітом, 349 млрд доларів, майже 350 млрд.звичайно, ця сума більша, ніж ціле ВВП нашої держави за минулий рік. В 1,6 рази більше суми, ніж ВВП", - сказав він.

Шмигаль зазначив, що в першу чергу фінансові ресурси потрібні для швидкого відновлення, соціальної та критичної інфраструктури, а також для підготовки до зими.

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Денис Шмигаль війна Росії та України
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