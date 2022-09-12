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Вийти на пенсію буде складніше: з наступного року підвищується стаж

12 вересня 2022, 12:48

Зараз вийти на пенсію в 60 років можуть люди, які мають 29 років стажу.

пенсія, пенсіонер
Стаж, необхідний для виходу на пенсію, збільшиться в 2023 році / ru.slovoidilo.ua

В Україні з наступного року зростатиме страховий стаж, необхідний для виходу на пенсію. До 2028 року в 60 років зможуть піти на відпочинок ті, у кого стаж буде не менше 35 років. Про це повідомляли в Міністерстві соцполітики.

Варто відзначити, що зараз в 60 років можуть вийти на пенсію ті, хто мають 29 років стажу. Вже наступного року для цього необхідно буде 30 років стажу.

Якщо стажу не вистачатиме, то тоді необхідно буде працювати ще до 63 років. У такому віці вийти на пенсію зможуть ті, страховий стаж яких знаходиться на рівні не менше 20 років.

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Однак, якщо немає навіть 20 років стажу, то тоді доведеться чекати до 65 років. В такому випадку стати пенсіонерами зможуть навіть ті, кому вдалося накопичити лише 15 років стажу.

Люди, які в 65 років не мають мінімального стажу, зможуть отримувати від держави соцдопомогу. Ці гроші їм будуть давати лише в тому випадку, якщо їх дохід буде менше прожиткового мінімуму.

Вийти на пенсію буде складніше: з наступного року підвищується стаж
В Україні підвищать стаж, необхідний для виходу на пенсію / Міністерство соцполітики України

Нагадаємо, раніше представники ПФУ розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

Трохи пізніше міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила - до кінця воєнний стан в Україні автоматично продовжать виплату всіх допомог - і соціальних допомог, і субсидій.

Як говорила чиновниця, в цей час в Україні соцдопомогу в різних розмірах отримують приблизно 6 мільйонів чоловік. Ще близько 11 мільйонів чоловік, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.

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