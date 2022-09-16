Кабмін спростив отримання пенсій для деяких українців: що змінилося

Кабмін спростив надання пенсій / censor.net

Кабмін значно спростив процедуру подачі заявок на отримання пенсій на деокупованих територіях, повідомив представник Кабміну в Раді Тарас Мельничук в Telegram.

Для цього Кабмін вніс зміни до постанови КМУ від 26.02.2022 р. № 162 "Про особливості виплати і доставки пенсій, грошових допомог на період введення воєнного стану".

Відтепер, аби жителі територіальних громад, розташованих в районі проведення військових дій або ті, які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні та в деокупованих населених пунктах, отримали пенсії, необхідно протягом трьох місяців після деокупації подати заяви про виплату пенсії або грошової допомоги до органу Пенсійного фонду України або органу соціального захисту населення.

Зробити це можна через сільського, селищного, міського голову, старосту із зазначенням дати і місця подання заяви, посади, власного імені та прізвища особи, яка прийняла заяву.

Нагадаємо, раніше в Пенсійному фонді повідомили, що після досягнення пенсійного віку пенсія призначається в разі, навіть якщо людина була змушена виїхати з країни через активні бойові дії.

"Пенсія за віком може призначатися автоматично, якщо в реєстрі застрахованих осіб є відомості про стаж, набутий до 2004 року (роботодавцем або застрахованою особою була представлена на переведення в електронний вигляд трудова книжка). Якщо стажу в РЗЛ недостатньо, то пенсія буде призначена за заявою, яку можна подати через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. За призначенням пенсії за віком можна звертатися в будь=який час після виникнення права на пенсії", - пояснили чиновники.



Пізніше керівник Міністерства соцполітики Марина Лазебна заявила, що до кінця війни в Україні в автоматичному режимі продовжити виплату всіх допомог - як соціальних допомог, так і субсидій.

За словами чиновниці, на даний момент в Україні соціальну допомогу в різних розмірах отримують близько шести мільйонів чоловік. Ще близько 11 мільйонів чоловік, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.

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