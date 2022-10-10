В Україні підвищили пенсії: кому з українців пощастило / УНІАН / https://ua.depositphotos.com/

В Україні з 1 жовтня пенсії підвищили відразу кільком категоріям населення - такий стан речей пов'язаний з переглядом мінімальних зарплат, а також вже із затвердженими програмами підвищення соцвиплат, повідомляє "Обозрєватєль".

На підвищення можуть розраховувати деякі військові пенсіонери. Мінімальні виплати для людей, які стали інвалідами в результаті військових дій (в залежності від групи інвалідності та військового звання) отримуватимуть мінімум 6 532, 50 гривень (замість колишніх 4 396 гривень).

Крім того, пенсіонери старше 70 років, які виконали вимоги по стажу і отримують менше 3 тисяч грн, можуть розраховувати на додаткові виплати.

Мінімальна пенсія для них складе саме 3 тисяч грн з 1 жовтня (підвищать тим, у кого раніше вони були менше).

При цьому, якщо немає необхідного трудового стажу:

пенсіонерам віком від 70 до 80 років встановлять мінімальну виплату в розмірі 2500 грн;

пенсіонерам віком від 80 років - 2600 грн.

Крім, в жовтні в Україні сталося підвищення мінімальної зарплати всього на 200 грн ‒ з 6500 до 6700 грн. Але, з урахуванням рівня інфляції, яка в поточному році склала більше 30%, таке підвищення на 3% навряд чи стане помітно для українців.

Нагадаємо, раніше представники Пенсійного фонду розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

Трохи пізніше міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила - до кінця воєнний стан в Україні автоматично продовжать виплату всіх допомог - і соціальних допомог, і субсидій.

Як каже чиновниця, в цей час в Україні соцдопомогу в різних розмірах отримують приблизно 6 мільйонів чоловік. Ще близько 11 мільйонів чоловік, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.

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