Зібрали 352 мільйони гривень за добу: Притула і Стерненко розповіли, чим мститимуться Росії

Притула і Стерненко розповіли, чим мститимуться Росії / скріншот

Благодійний фонд Сергія Притули спільно з активістом і громадським діячем Сергієм Стерненко за добу зібрали 352 мільйони гривень.

Як повідомив Стерненко у своєму Telegram-каналі, на частину від цих грошей будуть придбані дрони-камікадзе, а решту направлять на потреби ЗСУ.

"За цю добу ми з вами разом на мій банк і рахунки Сергія Притули зібрали 352 мільйони гривень! З цих коштів ми купуємо 50 дронів-камікадзе RAM II з наземними станціями на суму 100 мільйонів гривень. Але оскільки ми зібрали в рази більше, ніж планували, то залишається ще 252 мільйони. І вони також підуть на винищення російських окупантів", - повідомив активіст.

Також він додав, що деталі повідомить пізніше, але пообіцяв, що "це точно викличе багато бавовни і масове вмирання бруднодупих".

Що відомо про дронах RAM II

RAM II - це дрон, розроблений українськими підприємствами "Укроборонпром", CDET, DeViRo, "Українська бронетехніка", Spets Techno Export, його вперше представили в 2021 році на виставці озброєння "Зброя та безпека". БПЛА належить до типу "камікадзе", такі пристрої ведуть розвідку з повітря і знищують цілі, вибухаючи разом з ними після зіткнення.

RAM II запускають в небо за допомогою спеціальної катапульти, яку можна встановити на бронеавтомобіль "Новатор". Швидкість розгортання комплексу складає всього 10 хвилин, після зльоту апарат рухається зі швидкістю до 70 км/год і вишукує ворожі об'єкти на землі за допомогою камер з десятикратним наближенням В радіусі до 30 км від місця запуску і протягом 55 хвилин.

Ракетний удар по Україні

Нагадаємо, у понеділок вранці, 10 жовтня, російські окупаційні війська завдали масований ракетний удар по багатьох містах України.

В результаті обстрілу сталося попадання по об'єктах критичної та цивільної інфраструктури у 12 областях та Києві. За попередніми даними, загинули 19 осіб, ще 105 були травмовані.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, вранці 10 жовтня Росія випустила по Україні 83 ракети, 45 з них були знищені.

Російський правозахисник Марк Фейгін заявив, що Україна помститься за цей масований обстріл. За його словами, крім Бєлгорода і Ростова "бавовна" може прилетіти і в Курськ і Брянськ.

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