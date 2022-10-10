"Україну неможливо зупинити": Зеленський зробив заяву після ракетної атаки Росії

Володимир Зеленський / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський зробив заяву у вечірньому зверненні після масових ракетних ударів по Україні 10 жовтня.

Президент зазначив, що російські військові не можуть нічого протиставити захисникам країни на полі бою, а тому і вдаються до ракетного терору.

"Україну неможливо залякати. Тільки більше об'єднати. Україну неможливо зупинити. Тільки ще більше переконати, що терористів потрібно знешкодити. Вже зараз окупанти не можуть нічого нам протиставити на полі бою, а тому і вдаються до цього терору. Що ж, зробимо поле бою ще більш болючим для ворога. І відновимо все зруйноване", - заявив глава держави.

Ракетна атака на Україну

Нагадаємо, в понеділок вранці, 10 жовтня, російські терористи завдали масований ракетний удар по багатьох містах України.

Росія здійснила атаки на ряд областей України. Зокрема, вибухи були чутні у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській, Київській областях.

Зафіксовані попадання по об'єктах критичної інфраструктури. За даними Генерального штабу Збройних сил України, вранці 10 жовтня Росія випустила по Україні 83 ракети, 45 з них були знищені.

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