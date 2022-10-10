Ракетний терор РФ: Байден звинуватив Путіна у звірствах і попередив про розплату

Джо Байден прокоментував ракетний терор РФ / УНІАН/скріншот

Президент США Джо Байден відреагував на терористичну ракетну атаку окупантів РФ по українських містах.

США засуджують сьогоднішні ракетні удари Росії по території України, в тому числі по Києву. Про це йдеться в заяві Байдена, опублікованій на сайті Білого дому. "Ці напади тільки ще більше зміцнюють нашу прихильність народу України стільки, скільки буде потрібно", - заявив президент США.

"В результаті цих атак загинули і отримали поранення цивільні особи, а також знищені цілі без будь-якої військової необхідності. Вони ще раз демонструють крайню жорстокість незаконної війни Путіна проти українського народу", - йдеться в заяві.

"Разом з нашими союзниками та партнерами ми продовжимо змушувати Росію платити ціну за її агресію, залучати Путіна і Росію до відповідальності за її звірства і військові злочини", - додав Байден.

Нагадаємо, в понеділок вранці, 10 жовтня, російські терористи завдали масований ракетний удар по багатьох містах України.

Росія здійснила атаки на ряд областей України. Зокрема, вибухи були чутні у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській, Київській областях. Зафіксовані попадання по об'єктах критичної інфраструктури.За даними Генерального штабу Збройних сил України, вранці 10 жовтня Росія випустила по Україні 83 ракети, 45 з них були знищені.

Раніше радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смирнов заявляв, що станом на 8: 45 відомо про 8 загиблих і 24 травмованих в результаті обстрілу в Шевченківському районі Києва.

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