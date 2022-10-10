Ракетний терор РФ: Байден звинуватив Путіна у звірствах і попередив про розплату

Атаки РФ ще більше зміцнюють прихильність США допомоги народу України, підкреслив Джо Байден.
Президент США Джо Байден відреагував на терористичну ракетну атаку окупантів РФ по українських містах.
США засуджують сьогоднішні ракетні удари Росії по території України, в тому числі по Києву. Про це йдеться в заяві Байдена, опублікованій на сайті Білого дому. "Ці напади тільки ще більше зміцнюють нашу прихильність народу України стільки, скільки буде потрібно", - заявив президент США.
"В результаті цих атак загинули і отримали поранення цивільні особи, а також знищені цілі без будь-якої військової необхідності. Вони ще раз демонструють крайню жорстокість незаконної війни Путіна проти українського народу", - йдеться в заяві.
"Разом з нашими союзниками та партнерами ми продовжимо змушувати Росію платити ціну за її агресію, залучати Путіна і Росію до відповідальності за її звірства і військові злочини", - додав Байден.
Нагадаємо, в понеділок вранці, 10 жовтня, російські терористи завдали масований ракетний удар по багатьох містах України.
Росія здійснила атаки на ряд областей України. Зокрема, вибухи були чутні у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській, Київській областях. Зафіксовані попадання по об'єктах критичної інфраструктури.За даними Генерального штабу Збройних сил України, вранці 10 жовтня Росія випустила по Україні 83 ракети, 45 з них були знищені.
Раніше радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смирнов заявляв, що станом на 8: 45 відомо про 8 загиблих і 24 травмованих в результаті обстрілу в Шевченківському районі Києва.
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