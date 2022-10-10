Вся країна була у вогні: Залужний показав карту ракетних атак Росії на Україну

Валерій Залужний / Міноборони, Нацполиция

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав карту ракетних обстрілів України 10 жовтня.

В Telegram-каналі було показано місця, куди росіяни потрапили своїми ракетами.

"Це схема нанесення державою-агресором РФ ракетно-авіаційних і ракетних ударів по території України. Ситуація станом на 10:20-11:00", - написав Залужний.

Повідомляється, що Росія застосувала крилаті ракети повітряного, наземного і морського базування, зенітні керовані ракети, балістичні ракети, розвідувальні і ударні БПЛА типу Shahed-136.

За його словами, сили і засоби ППО Сухопутних військ ЗСУ та їх зенітні розрахунки знищили більшість смертоносних ракет і боєприпасів.

"Ми змушені відбивати ці атаки, застосовуючи озброєння радянських часів, яке до того ж маємо в недостатній кількості. Безпека України і всієї Європи – в майстерних руках наших воїнів", – зазначив Залужний.

Він також висловив співчуття сім'ям загиблих цивільних і військових українців.

Ракетна атака на Україну

Нагадаємо, в понеділок вранці, 10 жовтня, російські терористи завдали масований ракетний удар по багатьох містах України.

Росія здійснила атаки на ряд областей України. Зокрема, вибухи були чутні у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській, Київській областях.

Зафіксовані попадання по об'єктах критичної інфраструктури. За даними Генерального штабу Збройних сил України, вранці 10 жовтня Росія випустила по Україні 83 ракети, 45 з них були знищені.

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