"Ми будемо їх гнати на лівому березі": Жданов розповів про дії ЗСУ після звільнення Херсона

ЗСУ, Олег Жданов / 10-та гірсько-штурмова бригада, скріншот з відео

Збройні Сили України неодмінно будуть на Лівому березі Дніпра після звільнення Херсон.

Військовий експерт Олег Жданов на своєму YouTube-каналі припустив, якою буде операція ЗСУ з вигнання російських військових з лівобережної частини Дніпра в Херсонській області.

"Ми будемо їх гнати на лівому березі, не переживайте. У нас немає такої переваги, щоб ми могли підняти війська і йти в лобову атаку. Ми планомірно знищуємо їх вогневі здібності. Фактично наша щоденна робота призведе до того, що оборона посиплеться практично сама", - упевнений експерт.

За словами експерта, в результаті таких дій ЗСУ у росіян не буде вистачати ресурсів для ведення війни - це паливо, продовольство, боєприпаси.

"Вивезення поранених і вбитих - тут теж буде величезна проблема, тому що з пораненими дуже важка організація тилового забезпечення", - зазначив Жданов.

Ситуація в Херсонській області

Керівник прес-центру Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк раніше заявила, що ЗСУ продовжують завдавати ударів по позиціях окупантів РФ на Херсонщині та утримувати вогневий контроль в області. За її словами, російські загарбники отримали команду до останнього триматися за Херсон і обладнають оборонні рубежі.

Президент Володимир Зеленський сказав, що війська Росії насправді не відступають з Херсона. Подібні заяви-інформаційна операція Москви. Вона проводиться для того, щоб змусити Київ відправити на цей напрямок велику кількість військових, тим самим перекинувши їх з інших фронтів.

Військовий експерт Олег Жданов зазначив, що окупанти РФ збираються битися з ЗСУ за Херсон. Вони перекинули в місто ще кілька батальйонних тактичних груп. Загарбники готуються до вуличних боїв.

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