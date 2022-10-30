"Чекаємо на ЗСУ": в окупованому Херсоні майорить український прапор

Прапор України в окупованому Херсоні / Фото t.me/jurnko

У тимчасово окупованому Херсоні з'явився державний прапор України. Патріоти, які чекають на звільнення міста від російських загарбників, встановили його на одній з вишок.

Фото в неділю, 30 жовтня, на своєму Telegram-каналі оприлюднив блогер і журналіст Костянтин Риженко.

Де саме були зроблені знімки, він не уточнив.

"Херсон, рух опору передає привіт. Чекаємо на ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Звільнення Херсона

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що російські окупанти не готуються до виходу з Херсона, вони готуються до оборони. При цьому Буданов вважає, що ВСУ до кінця року деокупують Херсон.

Новий командувач російським окупаційним корпусом в Україні генерал Сергій Суровікін 18 жовтня виступив з доповіддю про ситуацію на війні. За його словами, для росіян склалася "напружена" ситуація. Подальші дії окупантів залежать від "ситуації, що складається". Він натякнув, що війська РФ розглядають можливість "здачі" захопленого Херсона.

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов заявив, що після того, як командувати угрупованням російських окупаційних військ в Україні диктатор Путін призначив генерала Суровікіна, є ризики того, що Херсон перетвориться на другий Маріуполь за ступенем руйнувань і кількістю жертв.

Генерал армії, керівник Служби зовнішньої розвідки України в 2005-2010 роках Микола Маломуж заявив, що українські військові в разі реалізації оптимістичного сценарію можуть швидко звільнити Правобережжя Херсонської області, що дозволить їм просуватися на Лівобережжі Херсонщини та в Запорізькій області. Таким чином за 2-3 місяці може бути звільнений материковий південь нашої держави. Якщо все піде за таким сценарієм, то після цього до Нового року українські воїни можуть звільнити і схід України.

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