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В окупованому Криму зухвало відреагували на санкції РНБО через вибори до Держдуми

18 сентября 2021, 14:12

Малишев повідомив, що за підсумками першого дня "голосування" явка в Криму склала 21,15%. Проголосували 315,9 тисячі жителів півострова.

Росія, вибори,Держдума, Севастополь
В окупованому Криму зухвало відреагували на санкції РНБО через вибори до Держдуми / Reuters

Голова так званої "виборчої комісії Криму" Михайло Малишев заявив, що санкції України щодо учасників "виборів" в Держдуму РФ на окупованому півострові не вплинуть на їх проведення.

"Усі ці чергові санкції жодним чином не вплинуть на роботу ні виборчих комісій, ні членів комісій", - заявив Малишев в коментарі журналістам у суботу, повідомляє ТАСС.

За його словами, все йде своєю чергою, і нічого не зміниться.

"Хотілося б відповісти відомою східною приказкою "Собака гавкає, а караван йде". Все йде своєю чергою, вся робота проводиться, яка необхідна щодо організації виборчого процесу. Все в нормальному, спокійному режимі", - додав він.

Також Малишев повідомив, що за підсумками першого дня "голосування" явка в Криму склала 21,15%. Проголосували 315,9 тисячі жителів півострова.

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Відзначимо, в Росії 17-19 вересня проходять вибори в Думу.

Нагадаємо, 17 вересня Рада національної безпеки та оборони України ухвалила рішення щодо застосування санкцій проти осіб, причетних до проведення виборів до Державної Думи РФ на окупованих територіях України.

Як підкреслив секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу, це стосується організації та проведення незаконних виборів до Держдуми на території Криму та окупованих районів Донецької та Луганської областей.

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