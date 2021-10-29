"Спочатку Супутник V, потім Johnson": Шуфрич заплутався в оповіданні про вакцинацію своєї дружини

Нестор Шуфрич / УНІАН

Скандально відомий нардеп від ОПЗЖ Нестор Шуфрич розповів, що його дружина Катерина Майкова спершу вакцинувалася від коронавірусу COVID-19 російським "Супутником V", але потім нібито укололася американським препаратом Johnson & Johnson. Свою заяву він зробив в ефірі програми "Право на владу".

Сам Шуфрич каже, що щеплений нібито китайською вакциною CoronaVac.

"Буквально 4 дні тому я отримав негативний тест. Хворів я вперше за півтора року пандемії. Було підозр більше, але хворів перший раз після вакцинації. Дружина робила щеплення Johnson. Відверто кажу. А перед тим "Супутником"", – сказав він.

А потім Шуфрич влаштував словесну атаку на міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, який теж був присутній у студії.

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"Вікторе, Я не думав, що вам вистачить совісті сьогодні прийти сюди, тому що з 66 204 смертей наших громадян більше половини – це ваша особиста вина. "Я скажу вам чесно, ви просто негідник на цій посаді", – заявив скандальний нардеп.

У свою чергу, Ляшко подякував своїм батькам за виховання і попросив глядачів не звертати уваги на гнівну філіппіку Шуфрича. І нагадав, що той, будучи колись міністром з надзвичайних ситуацій "лопатами гасив пожежі" (мова йде про гасіння масштабних загорянь в Херсонській області в 2007 році - Главред).

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Народний депутат від Слуги народу Ірина Верещук поскандалила в прямому ефірі з нардепом від Опозиційної платформи - За життя Нестором Шуфричем.

Зазначимо, що після слів Шуфрича на адресу Верещук, "слуга народу" попросила його вести дискусію коректно.

У відповідь Шуфрич досить хамськи попросив колегу з СН"не верещати".

"Ірина, я прошу вас, я зараз знову буду згадувати незручне для вас слово. Не перебивайте! Не верещіть, я прошу вас, я знаю, що у вас дуже красива прізвище. Але не треба верещати, коли я говорю", - заявив він.

Верещук не залишила це без відповіді і закликала Шуфрича поводитися коректно.

"Просто візьміть себе в руки і не стеріть. У нас або є дискусія, або її немає. Я вас прошу, спокійно. Мені здається, я Ваше прізвище ніколи не обіграю", - відповіла вона.