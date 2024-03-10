ЗМІ пишуть про удар по комплексах Patriot ЗСУ: Маляр назвала мету "вкидання"

Противник запустив "інформаційний гачок", пояснила Ганна Маляр.

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Ганна Маляр прокоментувала інформацію про удар по ЗРК ЗСУ / Колаж: Главред, Фото: Defense.gov/John Hamilton, Міноборони

За повідомленнями західних ЗМІ, 9 березня внаслідок удару ракетами "Іскандер" по українському конвою, могли бути знищені американські ЗРК Patriot ЗСУ.

"Реагуючи більш оперативно, ніж зазвичай, екіпаж російської гіперзвукової ракети "Іскандер" взяв на приціл і завдав прямого удару по українському конвою з відстані в сотні миль. Дві пускові установки Patriot вибухнули, що призвело, напевно, до загибелі екіпажу", - йдеться в публікації видання Forbes.

Уточнюється, що для ворога це може мати велике значення, оскільки останнім часом ці засоби ППО завдали істотної шкоди російській фронтовій авіації, знищивши "близько дюжини" винищувачів-бомбардувальників ВКС РФ.

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Підкреслюється, що ЗСУ мають у своєму розпорядженні три батареї Patriot із радарами, включно з від чотирьох до восьми пускових установок. Дві батареї і дві запасні пускові установки надійшли з Німеччини, Сполучені Штати надали одну батарею, а Нідерланди - дві пускові установки.

Коментар Ганни Маляр

За словами ексзаступниці міністра оборони Ганни Маляр, ця інформація військового характеру публікується з розвідувальною метою. За її словами, у ситуації з нібито знищеними ЗРК Patriot противник очікує публічної реакції, однак Київ на це не реагує.

"Приміром, новини про нібито знищені наші військові об'єкти, військову техніку чи озброєння. Повідомляють певні джерела про нібито знищення росіянами, скажімо, установки Patriot. І очікують на реакцію наших ЗСУ або хоча б когось публічного. Будь-яка інформація в цій ситуації - спростування, підтвердження, уточнення - працює проти нас. Тому формула відповіді - не підтверджуємо, і не спростовуємо - свідчить про те, що інформаційний гачок не заковтнули", - додала Маляр.

ЗРК Patriot Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники. Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають. Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США. Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі). Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

Раніше росіяни заявили про знищення Patriot в Україні: в ISW відповіли. Російські джерела активно поширювали кадри удару окупантами по Patriot 9 березня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, скільки Україна використала ракет Patriot для відбиття атак РФ. Україна вичерпала всі запаси ракет до С-300.

Як писала газета The Washington Post, Японія готує зміни правил військового експорту - дозволить передачу ракет до ЗРК Patriot для Сполучених Штатів, що, схоже, звільнить запаси для ППО України.

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