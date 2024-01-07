Скільки Україна використала ракет Patriot для відбиття атак РФ: відповідь Ігната

Україна вичерпала усі запаси ракет до С-300.

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РФ намагається виснажити українську ППО / Колаж Главреда. Фото: armyinform.com.ua, mil.ru

Україна використала "значну кількість" ракет до ППО для відбиття останніх кількох повітряних атак Росії, сказав в ефірі Еспресо спікер командування Повітряних сил Юрій Ігнат. Разом з тим, він відмовився називати точну кількість використаних перехоплювачів

"Щодо новин про постачання ракет до систем Patriot хочу наголосити, що ця інформація завжди була обмеженою. Всі повинні розуміти як цю інформацію сприймає наш противник", - наголосив Ігнат.

Він зауважив, що подібною публікацією даних щодо кількості ракет до ППО чи поставок F-16 "ми починаємо програвати інформаційну війну", в той час як ворог "радіє" таким новинам.

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Україна постійно потребує поповнення запасів ракет до систем ППО, наголосив представник Повітряних сил.

За його словами, ЗСУ вже давно вичерпали запаси до радянських комплексів.

"Ми витратили дуже багато ракет і ресурсів на дві дуже потужні атаки Росії. Це все доведено до наших партнерів. Вони знають реальну потребу. Тому не потрібно в ЗМІ писати про те, чи можуть нас забезпечити ракетами до систем ППО. Зараз ми і наші партнери працюємо над цим питанням. Ми вже два роки в стані війни, коли ми постійно маємо потреби в ракетах до систем ППО. Теж саме стосується і радянських систем С-300 і "Бук-М1". Ми не виробляємо ракет до цих систем й давно використали власні запаси. Все з чим працюють ці системи - надається нашими союзниками", - додав він.

Удари РФ по Україні

Росія продовжує тактику виснаження українських ППО, зокрема, намагається спустошити запаси перехоплювачів до Patriot. З початку повномасштабного вторгнення Росії в небі над Україною було знищено 1709 повітряних цілей різних типів, що становить 85% від загальної кількості випущених по Україні ракет і дронів.

За словами командувача Об'єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва, наразі ПЗРК України має стільки боєприпасів, що допоможе витримати ще не більш ніж кілька масованих атак. Однак надалі Україні потрібна буде підтримка Заходу.

Ситуацію із запасами ракет ППО загострюють розбіжності всередині США щодо фінансування подальшої підтримки України, оскільки один перехоплювач коштує 2-4 млн доларів.

Водночас, як писала газета The Washington Post, Японія готує зміни правил військового експорту - дозволить передачу ракет до ЗРК Patriot для Сполучених Штатів, що, напевно, звільнить запаси для ППО України.

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