США знайшли несподіваного постачальника ракет до Patriot для України: усі подробиці

Йдеться про можливу допомогу не з боку ЄС.

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Київ прикривають три радіуси ППО / Колаж Главреда. Фото: Вікіпедія, УНІАН

Японія готує зміни правил військового експорту - це дозволить передачу ракет до ЗРК Patriot для Сполучених Штатів, що, найімовірніше, вивільнить запаси для ППО України, йдетьсяу матеріалі The Washington Post з посиланням на джерела в американських політичних колах.

Японія виробляє ракети до Patriot за ліцензією Raytheon.

Президент Байден порушив це питання перед прем'єр-міністром Фуміо Кісідою ще в серпні, а потім на економічному саміті в Сан-Франциско в листопаді. Сам японський прем'єр потім багатозначно зазначив, що "Україна може стати Східною Азією завтрашнього дня".

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При цьому ракети не підуть безпосередньо в Україну. Найімовірніше, Японія розглядає можливість відправки "десятків ракет" у США, щоб поповнити запаси Пентагону, призначені для Японії та Індо-Тихоокеанського регіону. Токіо ще не представив терміни, але рішення очікується "незабаром", повідомив журналістам один з чиновників.

Йдеться про перехоплювачі PAC-2 і PAC-3. За оцінками аналітиків, кращі перехоплювачі PAC-3 коштують близько 4 мільйонів доларів за одиницю.

Цей крок Токіо завершує рік значних змін у його національній оборонній політиці, включаючи значне збільшення витрат на оборону і план закупівлі сотень американських крилатих ракет "Томагавк". Японія дозволяє морській піхоті США розмістити на Окінаві новий прибережний полк, оснащений передовими можливостями, такими як протикорабельні ракети, які можуть уражати китайські судна в разі конфлікту на Тайвані. Спільно з Великою Британією та Італією він також розробляє новий вдосконалений винищувач.

Очікуване рішення стане першою зміною японських правил оборонного експорту з 2014 року. Воно зніме заборону на ліцензований оборонний експорт, що дозволить ракетам до Patriot, виробленим в Японії, бути розміщеними на озброєнні США. Кінцевим результатом буде вивільнення ракет Patriot для подальшої відправки в Україну.

ППО України

Навесні в Україні розгорнули другий комплекс системи ППО IRIS-T. Тоді Берлін обіцяв передати Києву чотири таких ЗРК.

Всього ППО України має розгалужену систему з інтегрованими у неї як радянськими засобами, такими як С-300, так і передовими західними ЗРК - SAMP/T, Patriot, NASAMS та IRIS-T. А до кінця 2024 року Захід обіцяє "прокачати" українське небо п'ятьма Patriot.

Разом з тим росіяни неодноразово намагалися знищити установки під час масованих ударів по Україні. Одного разу ворогу навіть вдалося пошкодити Patriot під Києвом. Але система зазнала тільки незначних пошкоджень і швидко стала "у стрій".

7 листопада нові системи NASAMS стали на бойове чергування.

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