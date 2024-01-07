Вдарить мороз -27 градусів: синоптик попередив про небезпечну погоду

На Україну насуваються дуже сильні морози. Будуть опади у вигляді снігу та крижаної крупи, подекуди хуртовини.

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Погода в Україні буде небезпечною – вдарить мороз -27 градусів/ unsplash.com

Погода в Україні на тиждень, з 8 по 14 січня, буде дуже морозною. Упродовж тижня стовпчик термометра подекуди опускатиметься навіть до -27 градусів.

Значне зниження температури повітря відбудеться через прихід арктичних мас. Найхолодніше буде у східних, північних і західних областях. Відносно тепліші температури будуть лише на півдні України. Про це розповів кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, повідомляє meteoprog.

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Найнижче температура буде опускатися у вівторок, 9 січня (у цей день у західних областях подекуди стовпчик термометра опускатиметься до -24…-26 градусів) і в суботу, 13 січня (тоді у західних, центральних та північних областях місцями буде -22...-27 градусів).

Погода в Україні 8 січня

У понеділок, 8 січня, в Україні будуть складні погодні умови через вплив південного циклону. Погана погода не зачепить лише північні області, Полісся та Закарпаття.

Будуть опади у вигляді снігу, крижаної крупи, у центральних і південних областях переважно дощі. Місцями буде ожеледь, хуртовина, на дорогах ожеледиця.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с, у центральних, східних та південних областях місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі у західних та північних областях від -11 до -16 градусів, місцями на Чернігівщині та Сумщині до -22; вдень від -9 до -14 градусів. У центральних та східних областях упродовж доби від -8 до -13 градусів, на Харківщині до -17. У південній частині від -2 до +3 градусів, у Криму вдень до +13.

Погода в Україні 8 січня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 9 січня

У вівторок, 9 січня, вночі у південних та східних областях очікується сніг, місцями він буде йти разом з дощем. Вдень в Україні опадів не прогнозується. Місцями буде ожеледь, на дорогах ожеледиця.

Вітер північний, північно-східний, 7-12 м/с, вночі у південній частині та на лівобережжі місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі знизиться до від -15 до -20 градусів, у західних областях місцями до від -24 до -26, на півдні від -8 до -13 градусів. Вдень в Україні від -8 до -13.

Погода в Україні 9 січня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 10 січня

У середу, 10 січня, у східних та Сумській областях пройде невеликий сніг, на решті території країни без опадів. На дорогах ожеледиця.

Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с, на сході вдень окремі пориви, 15-17 м/с. Температура повітря вночі від -9 до -14 градусів, у східних та західних областях місцями від -17 до -22; вдень короткочасне підвищення температури до -2…-7, у північних областях та на Закарпатті близько 0 градусів.

Погода в Україні 10 січня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 11 січня

У четвер, 11 січня, вночі на півночі лівобережжя буде йти невеликий сніг, місцями буде хуртовина. Така ж погода буде вдень у більшості областей, окрім південної частини та Закарпаття. На дорогах ожеледиця.

Вітер західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви, 15-17 м/с. Температура повітря вночі від -3 до -8 градусів, у східних та західних областях місцями від -12 до -17; вдень від -4 до +1 градуса.

Погода в Україні 11 січня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 12 січня

У п'ятницю, 12 січня, очікується невеликий, подекуди помірний сніг. На дорогах буде ожеледиця. Вітер західний, з переходом на північний, 7-12 м/с. Температура повітря упродовж доби від -6 до -11 градусів, у Криму близько 0 градусів.

Погода в Україні 12 січня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 13 січня

У суботу, 13 січня, вночі у Криму, Приазов'ї та на сході, вдень також у північних областях та на Поліссі пройде невеликий сніг. У решті регіонів без опадів. На дорогах ожеледиця.

Вітер вночі північно-західний, вдень південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі знизиться до від -16 до -21 градуса, у західних, центральних та північних областях місцями до від -22 до -27 градусів. Вдень від -10 до -15, у західних та південних областях від -3 до -8 градусів.

Погода в Україні 14 січня

У неділю, 14 січня, у західних, центральних та північних областях буде сніг, місцями хуртовина. На решті території України істотних опадів не очікується. На дорогах ожеледиця.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень окремі пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі від -8 до -13 градусів, у східній частині від -15 до -21; вдень від -3 до -8 градусів, на півдні та у Криму близько 0 градусів.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Погода в Україні

Нагадаємо, раніше синоптик назвала дату сильного похолодання, коли буде штормовий вітер і -22 градуси морозу. У частині регіонів буде мокрий сніг та сніг з дощем.

Раніше синоптик Ігор Кібальчич попереджав, що в Україну прийдуть аномальні температури – у деяких регіонах буде +15 градусів, а в деяких -20 градусів. Частину території нашої держави накриє сильний мороз, але при цьому в частині областей буде температура до +15. Такий контраст температур спричинить опади.

Також раніше синоптик Наталія Діденко попереджала, що на Україну насуваються 2 циклони. Нові циклони принесуть вологу погоду, але на довго вони не затримаються. Проте вже за кілька днів в Україну почне знову заходити арктичний холод, будуть морози.

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