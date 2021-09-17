Смертельний вибух у Карпатах: в однієї з постраждалих туристок - загроза життю

У Карпатах прогримів вибух, загинули люди / скріншот

Три туристки, які дістали травм після вибуху в Карпатах пізно ввечері 15 вересня, вже переведені в опікове відділення обласної лікарні в Івано-Франківську. Загрози їхньому життю немає, медикам вдалося вивести постраждалих з шокового стану і стабілізувати.

Ще одна жінка, у якої були найважчі травми, досі перебуває в реанімації. Напередодні її кілька годин оперували, у неї дуже серйозні травми рук і очей, передає ТСН.

"У однієї пацієнтки загроза життю. Але ми думаємо, що все буде добре. Щодо інших - загрози життю немає", - розповіла завідувачка відділенням невідкладної допомоги обласної клінічної лікарні Іванна Васкул.

Вибух у Карпатах - що відомо

Пізно ввечері 15 вересня група туристів під час привалу в долині гори Під-Берди біля с.Вороненко Надвірнянського району розвела багаття. Майже п'ять годин люди спокійно грілися біля вогню, а потім почали збирати в лісі дрова, хмиз і підкидати у вогонь. У цей момент і стався вибух.

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На місці загинули двоє чоловіків у віці 29 і 36 років. Ще чотири людини травмовано. ЗМІ з'ясували їхні імена.

Всього в групі відпочиваючих було 12 осіб, зокрема двоє дітей 2016 і 2018 років народження. Також серед учасників був іноземець - громадянин Великої Британії, він травм не дістав.

Керівник відділу комунікації поліції Закарпаття Ганна Дан розповіла, що на місці події слідчі вилучили уламки снаряда, що були покриті корозією. За попередніми даними, це могли бути уламки снаряда часів Першої світової війни.

Історики кажуть, що саме в цьому місці, де сталася НП з туристами, колись йшли запеклі бої. Під час Першої світової війни — Брусилівський прорив росіян проти австро-угорських та німецьких військ. А у Другій світовій - там була Лінія Арпада угорців проти Червоної Армії.

"У горах дійсно зберігається багато зброї. Ті, хто збирають зброю, кажуть, що якість боєприпасів була досить високою. Вони там могли добре зберегтися. Тим більше вони, напевно, були законсервовані в тих природних умовах", — зазначив професор Національного Прикарпатського університету Сергій Адамович.