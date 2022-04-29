Смертельний удар з повітря: морпіхи ЗСУ спалили дві БМП окупантів

Морські піхотинці ЗСУ продовжують методично знищувати ворога всіма способами.
Бійці Збройних сил України знищили дві бойові машини піхоти російських окупантів.
Про успішні дії морських піхотинців розповіли у Командуванні морської піхоти ВМС ЗСУ.
Зазначається, що морські піхотинці продовжують методично знищувати ворога всіма способами. Ось і цього разу окупанти недорахувалися двох БМП.
При цьому показані кадри скидання зарядів на БМП рашистів. Про успішну роботу розповіли бійці з 503 окремого батальйону морської піхоти.
Раніше повідомлялося про те, що за допомогою модернізованого квадрокоптера Mavic 3 бійці ЗСУ знищують скупчення російських окупантів.
Відзначається, що фахівці оснастили дрон підвісами, а потім роздрукували на 3D-принтері "хвости" до боєприпасів, перетворивши квадрокоптер в міні-Байрактар.
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