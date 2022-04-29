Смертельний удар з повітря: морпіхи ЗСУ спалили дві БМП окупантів

Захисники України знищили БМП РФ / скріншот

Бійці Збройних сил України знищили дві бойові машини піхоти російських окупантів.

Про успішні дії морських піхотинців розповіли у Командуванні морської піхоти ВМС ЗСУ.

Зазначається, що морські піхотинці продовжують методично знищувати ворога всіма способами. Ось і цього разу окупанти недорахувалися двох БМП.

При цьому показані кадри скидання зарядів на БМП рашистів. Про успішну роботу розповіли бійці з 503 окремого батальйону морської піхоти.

Раніше повідомлялося про те, що за допомогою модернізованого квадрокоптера Mavic 3 бійці ЗСУ знищують скупчення російських окупантів.

Відзначається, що фахівці оснастили дрон підвісами, а потім роздрукували на 3D-принтері "хвости" до боєприпасів, перетворивши квадрокоптер в міні-Байрактар.

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